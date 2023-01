Comment regarder « Christ and King », la série sur Bárbara Rey et Ángel Cristo

Bientôt, le tant attendu série espagnole avec Belén Cuesta et Jaime Lorente. « Christ et Roi » raconte l’histoire de la relation trouble entre Ángel Cristoun entraîneur de cirque bien connu, et Bárbara Rey, une star controversée et présentatrice de télévision.

Le programme a été Réalisé par Daniel Ecijaqui a déjà travaillé sur des titres tels que « Debts » et « La clôture ».

Au sein du casting, il y a des personnalités médiatiques populaires telles que Adriana Torrebejano, Clara Alvarado, Dani Muriel, jésus castroentre autres.

COMMENT VOIR « LE CHRIST ET LE ROI » ?

« Le Christ et le Roi » diffusera son premier épisode ce dimanche 15 janvier 2023 à travers de Atresjoueur Premiumla plateforme de streaming d’Atresmedia.

Par conséquent, pour le voir, ils devront acquérir un abonnement qui coûte 4,99 € par mois ou 49,99 € dans le forfait annuel.

Plus tard, arrivera aux heures de grande écoute sur Antena 3même si la date n’a pas encore été confirmée.

Bárbara Rey interviewée par la presse dans « Cristo y Rey » (Photo: Atresmedia Televisión)

COMBIEN D’ÉPISODES AURA « CRISTO Y REY » ?

« Christ et Roi » aura un total de 8 épisodes d’une durée de 50 minutes chacun.

DE QUOI PARLE « LE CHRIST ET LE ROI » ?

« Cristo y Rey » montrera tous les détails de la relation entre le couple composé du meilleur dompteur du monde Ángel Cristo et l’actrice, vedette et présentatrice de télévision espagnole Bárbara Rey.

L’intrigue racontera leur vie depuis leur rencontre en 1979, leur cour éphémère qui s’est terminée par un mariage quelques semaines plus tard, le 10 avril 1980, et ce qui était apparemment un mariage heureux, mais derrière les projecteurs et les yeux du public, ils ils vécu un véritable enfer.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « CRISTO Y REY »