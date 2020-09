Comment regarder certaines des meilleures séries et films Netflix gratuitement et sans abonnement

L’outil gratuit Watch vous permet de voir une partie du contenu sans avoir à acheter un abonnement

Septembre arrive, et avec lui, un nouveau stage pour tous. Aussi les plateformes de streaming, qu’ils ont un mois clé à venir, avec des premières puissantes pour attirer les abonnés, et avec la responsabilité de savoir que la vie revient à la normale après l’été, et qu’il y a une fenêtre ouverte pour attirer plus de clients. Dans ce sens, HBO a créé la semaine dernière, et gratuitement, le premier chapitre de l’une de ses meilleures séries, “Pays Lovecraft”.

Maintenant, Netflix a rejoint cette stratégie commerciale et fera de même: proposer une partie de votre contenu gratuitement pour tenter d’attirer de nouveaux clients potentiels. En ce sens, la plateforme a permis une sorte d’extension gratuite, appelée Regarder gratuitement, et auquel vous pouvez accéder via ce lien, où vous pouvez trouver certaines de ses séries les plus populaires telles que “Elite” ou “Stranger Things”.

Mais il a un truc, et bien sûr, c’est vous ne pouvez voir que le premier chapitre de la série, pour voir le reste, vous devrez vous inscrire. D’autres séries dont son pilote est offert sont “L’amour est aveugle” ou “Grace et Frankie”. Mais le chollazo est dans sa section de films, où vous pouvez voir gratuitement certains de ses meilleurs films tels que “À l’aveuglette”, le film avec Sandra Bullock, ou “Les deux papes”, l’un des films nominés pour tout aux Oscars de l’année dernière. En plus des séries et des films, ils sont également disponibles des documentaires et du contenu pour enfants pour voir si vous décidez d’acheter l’abonnement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂