Comment regarder « Better Call Saul » – Saison 6 Partie 2: date et heure de première des nouveaux chapitres

« Better Call Saul », l’une des séries les plus réussies du réseau AMC, est sur le point de terminer sa sa sixième saison. mettant en vedette de Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman) et Rhea Seehorn (Kim Wexler), la production de cette préquelle de « Breaking Bad » a également annoncé que cet opus est la dernière de la fiction.

Comme on le sait, cette saison a été divisée en deux parties. Ainsi, il a été créé le 18 avril 2022 et est diffusé en streaming depuis AMC+ aux États-Unis et de Netflixdans d’autres territoires.

Afin de ne manquer aucune révélation dans ce nouvel opus de la série télévisée. Ici, nous vous disons quelle est la date, l’heure de la première et comment voir les nouveaux chapitres de Tu ferais mieux d’appeler Saul – Saison 6 Partie 2.

DE QUOI PARLE LA SIXIÈME SAISON DE « BETTER CALL SAUL » ?

La sixième saison de la série créée par Vince Gilligan et Peter Gouldraconte les dernières révélations du personnage Saul Bonman et les conséquences de ses actions, après s’être impliqué dans le cartel, exécuter son plan contre Howard Hamlin et comment cela affecte sa vie aujourd’hui. C’est l’un des épisodes les plus attendus par les fans, étant donné le camée de Bryan Cranston et Aaron Paul dans leurs personnages emblématiques de Walter White et Jesse Pinkman (« Breaking Bad »).

« Confrontations, sales boulots et afflux de nouveaux clients : la transformation de Jimmy s’achève dans la dernière saison de cette série acclamée par la critique »dit la description officielle dans Netflix.

Bob Odenkirk est le protagoniste de « Better Call Saul » (Photo: AMC)

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA DEUXIÈME PARTIE DE « MIEUX APPELER SAUL 6 » ?

La sixième et dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul” compte 13 chapitres au total. Il convient de mentionner que c’est la saison avec le plus grand nombre d’épisodes, puisque les cinq précédents avaient dix épisodes chacun. Les sept premiers épisodes de cet épisode ont été créés le 18 avril.

La deuxième partie débute en juillet 2022, se compose de six chapitres et conclura sa diffusion le 15 août aux États-Unis. Comme la production en a l’habitude, un chapitre par semaine sera publié.

Jusqu’à présent, on sait que le huitième chapitre de la saison s’intitule « Pointe et tire» et le neuvième, quant à lui, «amusement et jeux”.

Retour au travail sur Better Call Saul! Tellement heureuse d’être ici et de vivre cette vie spécifique entourée de si bonnes personnes. BTW c’est la pro du maquillage Cheri Montesanto qui ne me rend pas moche pour le tournage! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp — M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 8 septembre 2021

QUEL JOUR FAIT LA PREMIÈRE DE « BETTER CALL SAUL » – SAISON 6 PARTIE 2?

Le premier chapitre de la sixième saison – Partie 2 de « Better Call Saul », s’entraînera aux États-Unis le lundi 11 juilletvia le réseau de télévision AMC et depuis la plateforme de streaming AMC+.

Un jour après, mardi 12 juilletle chapitre sera disponible sur Netflix. Faites attention au programme de diffusion exact dans les lignes suivantes.

À QUELLE HEURE SE DÉROULE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA SAISON 6 DE « BETTER CALL SAUL » PREMIÈRE?

Le premier épisode de cet épisode de « Tu ferais mieux d’appeler Saul » sera publié à différents moments, selon le pays dans lequel vous vous trouvez.

Première américaine : Lundi 11 juillet via AMC et AMC+ à 21 h HE / 18 h PT.

Lundi 11 juillet via AMC et AMC+ Costa Rica, El Salvador et Nicaragua : Mardi 12 juillet via Netflix à 01h00

Mardi 12 juillet via Netflix à Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : Mardi 12 juillet via Netflix à 02h00

Mardi 12 juillet via Netflix à Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico : Mardi 12 juillet via Netflix à 03h00

Mardi 12 juillet via Netflix à Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : Mardi 12 juillet via Netflix à 04h00

Mardi 12 juillet via Netflix à Espagne: Mardi 12 juillet via Netflix à 09h00

LA BANDE-ANNONCE DE LA SIXIÈME SAISON DE « BETTER CALL SAUL »