Comment regarder au Mexique I Wanna dance with Somebody

Le film biographique sur la vie de Whitney Houston met en vedette l’actrice britannique Naomi Ackie.

©IMDBLe biopic a été réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarte (Les Deux Papes).

Je veux danser avec quelqu’un : l’histoire de Whitney Houstonest la bande biographique de la chanteuse américaine et nous vous disons ici si elle est déjà sortie en salles au Mexique et sur quelle plateforme de streaming pourrait-elle atteindre.

La bande, dont le nom en anglais est Je veux danser avec quelqu’unest en vedette Naomi Ackie et En fait déjà présenté en première à Cinépolis Mexico le 26 janvier, alors il est possible que vous ne le trouviez plus dans ces piècesmais Il a été créé ce 9 février au Cinemex, vous pouvez donc toujours le voirDe plus, il est possible qu’il atteigne les plateformes de streaming dans les mois à venir.

« I Want To Dance With Someone est une célébration puissante et triomphale de l’incomparable Whitney Houston. et un voyage très émouvant à travers la vie et la carrière de pionnier de Houston, avec des performances à couper le souffle et une bande-son des succès les plus appréciés de l’icône comme vous ne les avez jamais entendus auparavant« , dit le synopsis de la bande.

+ Sur quelle plateforme de streaming I Wanna Dance With Somebody viendra-t-il ?

Dans des pays comme les États-Unis, le film devrait atteindre Netflixpuisqu’en 2021 le géant du streaming a signé un contrat pour que tous les films de Sony Pictures soient dirigés vers sa plateformedonc le film devrait arriver aux États-Unis le 22 avril, une date qui pourrait être similaire dans d’autres pays comme le Mexique, bien que On estime qu’il pourrait également arriver en juin de cette année..

Le biopic a été réalisé par Kasi Lemmons, écrit par Anthony McCarte (les deux papes, Les heures les plus sombres), nominé pour un Oscar, produit par Clive Davis. Le casting est complété par Ashton Ponceuses, Tamara Tunie et tucci stanley.

