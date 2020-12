Comment récupérer vos papilles gustatives après COVID, selon TikTok

Selon TikTok, tout ce dont vous avez besoin est une orange, du sucre brun et une flamme nue pour guérir la perte de goût après un coronavirus.

Un symptôme et un effet secondaire courants mais surprenants du coronavirus est une perte de goût et / ou d’odeur.

Nous avons entendu parler de ce symptôme pour la première fois au début de la pandémie, et il est depuis devenu l’un des indicateurs d’infection les plus fiables.

Comme si être coincé avec une toux et des problèmes respiratoires ne suffisait pas, certains survivants du COVID ne sont pas en mesure de goûter à la nourriture des mois après la guérison du virus.

Heureusement, TikTok et certaines grand-mères jamaïcaines viennent à la rescousse avec un hack qui prétend guérir la perte de goût – et peut-être d’odeur – mais que dit la science sur cette tendance populaire?

Comment retrouver vos papilles gustatives après COVID, selon TikTok:

Poursuivez votre lecture pour le hack que les utilisateurs de TikTok ne jurent que par et les résultats surprenants des utilisateurs de médias sociaux qui ont testé le hack après leur récupération COVID.

Pourquoi COVID fait-il perdre aux gens le goût et l’odeur?

Voyons d’abord pourquoi cela se produit.

Alors que la recherche sur ce symptôme en est encore à ses débuts, les scientifiques pensent que le COVID-19 attaque les cellules qui supportent les neurones responsables de la détection des odeurs. Cela entraîne également une perte de goût puisque ces deux sens sont liés.

Parce que le virus n’attaque pas les neurones eux-mêmes, il ne semble pas supprimer définitivement la capacité des gens à goûter et à sentir.

En règle générale, les cellules peuvent se réparer en quelques semaines, mais différents survivants du coronavirus ont eu des expériences variées pour retrouver leur goût. Lorsque cette utilisatrice de Facebook a essayé le hack TikTok dans une publication virale, elle n’avait rien pu goûter depuis plus d’un mois.

Ce que font les utilisateurs de TikTok pour guérir la perte de goût:

Dans l’une des premières vidéos de la recette de guérison des papilles gustatives, l’utilisateur de TikTok, toosmxll, a affirmé que la recette était un remède jamaïcain.

Les commentateurs de l’article ont affirmé que leurs grand-mères jamaïcaines ne juraient que par cela comme un remède contre les symptômes du rhume et de la grippe.

La recette pour guérir les papilles:

De quoi as-tu besoin:

Une grosse orange (les oranges de Séville fonctionnent mieux car elles sont connues pour être aigres)

2 cuillères à café de cassonade

Une cuisinière à gaz ou une flamme nue

Étape 1: Placez l’orange sur une flamme nue en la tenant avec des pinces métalliques ou laissez-la reposer sur la flamme. Faites cuire et retournez-le jusqu’à ce qu’il soit entièrement carbonisé. La peau doit être noire et squameuse.

Étape 2: Une fois qu’il a légèrement refroidi, percez la peau avec un couteau et décollez la peau carbonisée.

Étape 3: Placez l’orange pelée dans une tasse ou un bol. Écrasez-le avec une fourchette jusqu’à ce qu’il soit réduit en purée.

Étape 4: Incorporer 2 cuillères à café de cassonade ou plus si nécessaire.

Étape 5: Mangez l’orange encore chaude. Vous devrez peut-être attendre environ une heure avant que votre goût ne revienne. Prétendument.

Est-ce que ça marche?

La tendance est devenue populaire parmi les utilisateurs de TikTok qui se sont récemment rétablis d’un coronavirus, mais le taux de réussite varie d’une personne à l’autre.

Un utilisateur, Sofie M., a essayé le hack et testé ses résultats après une heure en mangeant une cuillerée de moutarde. Elle a été choquée de constater que ses papilles gustatives étaient revenues.

Elle a élaboré sur Instagram en disant que son goût n’était que quelque peu revenu après avoir essayé le remède et que son odorat ne l’avait pas fait.

Pendant ce temps, dans une autre vidéo, un utilisateur de TikTok a mis à jour ses abonnés une heure après avoir essayé la recette pour dire que le remède n’avait pas fonctionné pour elle.

Elle n’avait pas pu goûter pendant 3 semaines après le COVID et n’avait remarqué aucune différence après avoir mangé l’orange.

Quant aux scientifiques, ils sont sans surprise cyniques du remède.

Des recherches menées en mai sur la perte de sens due au COVID ont suggéré que sentir ou goûter des odeurs fortes comme le citron, les clous de girofle ou l’eucalyptus pourrait améliorer cet effet secondaire.

Ce n’est pas que ces aliments au goût prononcé guérissent réellement les neurones endommagés, c’est simplement qu’ils sont plus faciles à détecter que les aliments plus ternes et fades.

Pamela Dalton, Ph.D., chercheuse au Monell Chemical Senses Center, pense que c’est ce que vivent les utilisateurs de TikTok.

« Les gens ne savent souvent pas quelle odeur ils ont perdue, donc s’ils font quelque chose de vraiment intense, comme brûler une peau d’orange, qui vous donnera une sensation extraordinaire, vous avez peut-être déjà eu une capacité, mais vous êtes essentiellement choqué votre système en sentant quelque chose de fort », dit-elle.

Bien que le remède jamaïcain vaut vraiment la peine d’être essayé, ce n’est pas un remède garanti. Vos papilles gustatives peuvent avoir besoin d’un peu plus de temps avant que l’orange carbonisée ait une saveur.

Alice Kelly est une écrivaine passionnée par le divertissement, les actualités et les sujets d’actualité. Quand elle n’écrit pas, elle parcourt Internet à la recherche du dernier mème, hack ou tendance.