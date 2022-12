Vous ne pouvez pas accéder à votre compte Instagram ? Ce sont toutes des solutions disponibles.

Vous avez perdu votre compte Instagram ? On vous apprend à le récupérer

Vous venez de faire suspendre votre compte Instagram ? Avez-vous été piraté? Ou est-ce que dans le passé vous avez supprimé votre compte Instagram et que vous souhaitez maintenant le récupérer ? Peu importe ce qui s’est passé, nous vous montrons ci-dessous toutes les façons de récupérer un compte instagram Peu importe la raison.

Comment récupérer un compte Instagram suspendu par erreur

Il peut arriver qu’Instagram bloque notre compte sans plus tarder à cause d’une erreur. Les responsables du réseau social ont pu interpréter que vous avez enfreint certaines des règles de votre communauté, en raison de plaintes d’autres utilisateurs de votre compte ou simplement par erreur. Si cela est dû à l’une de ces raisons, vous pouvez demander à Instagram de revoir la décision.

Si vous pensez que vous Le compte Instagram a été désactivé en raison d’une erreurCe que vous pouvez faire, c’est remplir ce formulaire. Il s’agit d’un formulaire Instagram officiel et il suffit que vous écriviez votre nom complet, email, nom d’utilisateur, mobile et dites dans un commentaire pourquoi vous faites appel de la décision de désactiver votre compte. Si vous avez raison, vous pourrez récupérer votre compte Instagram avec succès.

La chose habituelle est qu’ils sont en retard quelques jours pour le revoir, alors ne désespérez pas!

Attention, cette option n’existe que si votre compte a été désactivé par erreur. S’il vous arrive d’avoir enfreint l’une des règles de la communauté Instagram, ne vous attendez pas à ce qu’ils vous répondent en réactivant votre compte. Très probablement, vous devez créer un compte à partir de zéro. C’est pourquoi il est important que vous respectiez les règles, sinon ils pourraient vous expulser.

Comment récupérer un compte Instagram piraté

Même si vous n’avez pas des milliers de followers, n’importe quelle personne amusante peut décider pirater votre compte instagram par vengeance ou pour conserver vos données. Si cela se produit, vous le saurez car vous recevrez un e-mail d’Instagram indiquant que votre nom d’utilisateur, votre mot de passe ou d’autres données ont soudainement été modifiés. Et si ce n’était pas vous, il est clair qu’il y a quelqu’un qui tire les ficelles derrière.

Si vous recevez ce genre d’e-mail, à la fin, vous verrez quelque chose comme « si ce n’était pas vous, cliquez sur ce lien ». Là, vous pouvez changer votre email et votre mot de passe. S’il est trop tard pour cela, rien ne se passe, car vous pouvez essayer de vérifier l’identité et ainsi récupérer votre compte.

Pour ce faire, suivez ces Pas depuis l’application :

Ouvrez l’application Instagram sur Android

Cliquez sur « J’ai oublié mon mot de passe »

Cliquez sur « Envoyer un SMS »

La clé est dans vérifie que c’est bien toi via votre mobile, car le pirate ne pourra pas le faire. C’est pourquoi il est recommandé d’avoir le mobile lié et d’activer la vérification en deux étapes, pour protéger au maximum votre compte Instagram.

Dans le cas de ne pas l’avoir lié, après le bouton « J’ai oublié mon mot de passe », vous pouvez entrer « obtenir de l’aide ». Vous y trouverez plus d’informations pour récupérer votre compte, telles que envoyer une vidéo selfie pour le récupérer. Cela ne peut pas être fait par des pirates et, en envoyant la vidéo prouvant que c’est bien vous, vous pourrez récupérer votre compte.

Aussi, soyez patient, il est normal que ce processus prenne au moins quelques jours.

Comment récupérer un compte Instagram supprimé

Dans le cas où vous auriez supprimé votre compte Instagram, tout n’est pas perdu non plus. Reconnectez-vous simplement avec vos anciennes données et vous récupérerez automatiquement tout. Comme si rien de tout cela ne s’était jamais produit auparavant. Mais méfiez-vous, tu as 30 jours pour le faire.

Passé ce délai, il n’y a aucun moyen de récupérer votre compte. Vous l’aurez perdue pour toujours !

Ce que vous pouvez faire, c’est créer un autre compte à partir de zéro et récupérer votre nom d’utilisateur, car après avoir supprimé votre compte, le nom d’utilisateur aurait dû être libéré (si personne ne l’a enregistré avant vous). C’est comme si rien ne s’était passé, même si tout ce que vous aviez à l’intérieur (photos, messages…) n’y sera plus.

C’est pourquoi il est important que réfléchissez bien avant de supprimer votre compte ou de ne sauter aucune règle communautaire, sinon vous pourriez la perdre pour toujours.

