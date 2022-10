Comment récupérer tout l’argent de vos achats Google Stadia avant sa fermeture

in

Google n’a pas eu de patience avec Stadia, mais au moins il a promis de rendre tout l’argent investi dans les jeux et le matériel à tous les utilisateurs.

Que Google ait tué Stadia a été l’actualité de la semaine, sans surprise car on s’y attendait tous, mais parce qu’en réalité Google Stadia fonctionnait très bien et n’avait que deux problèmes : être arrivé avant l’heure et appartenir à un Google toujours impatient.

À présent tout le monde se demande ce qu’il adviendra de Stadia dans les semaines à venir, avec votre progression dans les jeux et aussi avec ton argentcar la vérité est que la plate-forme de jeux vidéo en ligne de Google non seulement se nourrissait financièrement des abonnements, mais recevait également de l’argent de achats de titres dans le Stadia Store et de la vente de matériel avec sa manette Stadia.

Eh bien, la première chose est que vous devez avoir la tranquillité d’esprit car ce sont toutes de bonnes nouvellescomme indiqué dans l’article créé par Google en passant FAQ sur leurs pages d’assistance et que nous devons suivre dans un futur proche pour être informé en détail :

FAQ sur l’arrêt de Google Stadia

En fait, c’est que, comme Google l’a dit dès le début, tout l’argent investi dans Stadia par les utilisateurs sera remboursé À l’exception des abonnements à Stadia Pro, dont Google comprend qu’ils sont appréciés, ayant fourni des jeux gratuits chaque mois et des avantages exclusifs pour ses utilisateurs. prime.

Donc au moins tout ce qui est dépensé en matériel et en jeux sera restitué aux utilisateursBien qu’aucune information n’ait été fournie sur comment nous pouvons obtenir ces remboursements ou comment nous devrions les réclamerquelque chose que Google annoncera dans ce même article de questions fréquemment posées que nous vous avons lié juste au-dessus.

Google remboursera tout l’argent pour le matériel, les jeux et les achats « in-app » effectués via le Google Store et le Stadia Store, ce que nous ne savons pas, c’est comment ce processus de remboursement sera géré ou quand il commencera, bien que Google dise qu’il veut les compléter avant le 18 janvier 2023.

Google Stadia est mort : vive Stadia

Google lui-même confirme dans son article qu’ils seront remboursés tous les achats de matériel Stadia (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition et Play & Watch with Google TV bundles) effectués via le Google Store, y compris les achats de jeux et de modules complémentaires à l’intérieur de la plateforme.

En outre, pas besoin de retourner le matériel bien que si sa connectivité Bluetooth n’est pas libérée, le contrôleur Stadia sera presque un presse-papier, alors que Google prétend qu’il fonctionne pour effectuer ces remboursements avant le 18 janvier 2023 prochainla date à laquelle l’obturateur Stadia se fermera.

En tout cas pour l’instant pas d’autres nouvelles sur si le processus sera automatique ou manuel à travers les plaintes des utilisateurs eux-mêmes, nous continuerons donc faites attention à la page d’assistance de Google pour vous donner toutes les informations sur la fin de Stadia au fur et à mesure de sa sortie… Il est temps d’avoir toute la patience que Google n’a pas eue !

