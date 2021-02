Comment rechercher des duos et des points sur TikTok

Vous cherchez un moyen de voir tous les duos d’une vidéo virale TikTok? Voici comment…

L’une des meilleures fonctionnalités de TikTok est la façon dont les utilisateurs peuvent créer des duos et assembler les vidéos d’autres personnes. Que ce soit un défi de danse, une question virale, un Ratatouille duo musical ou remix de Sea Shanty, duos et points de suture font toujours partie des vidéos les plus populaires de l’application.

Mais contrairement à Twitter, où vous pouvez voir les réponses de tout le monde en un clic, il n’y a pas vraiment un bouton spécifique sur TikTok qui vous montrera tous les duos sur une certaine vidéo. Il existe cependant un moyen de les rechercher manuellement. Et tout ce dont vous avez besoin est le nom d’utilisateur de l’affiche originale.

Voici comment voir des duos et des points sur les vidéos TikTok



Voici comment rechercher des duos et des points TikTok. Image: Chesnot / , @missbeifong via TikTok

Comment rechercher des duos sur TikTok

Grâce à un tutoriel TikTok de @itsjackyflanagan, vous pouvez retrouver tous les duos liés à une vidéo originale en tapant ‘duo @[username of the video]’ dans la barre de recherche. Les résultats de la recherche afficheront la vidéo la plus populaire des utilisateurs et montreront les duos les plus populaires. Si l’utilisateur a plus d’une vidéo virale, vous pouvez trouver un mélange de vidéos dans les résultats de recherche.

Vous pouvez également copier et coller le nom d’utilisateur dans la barre de recherche pour éviter d’avoir à le mémoriser. Pour ce faire, accédez au profil de l’utilisateur et appuyez sur son nom d’utilisateur. Une barre devrait clignoter sur votre écran indiquant «nom d’utilisateur copié».

Comment rechercher des points sur TikTok

Pour trouver tous les points liés à une vidéo, c’est fondamentalement la même chose que de trouver les duos. Taper ‘point @[username of the video]’ dans la barre de recherche.

Donc, si vous voulez passer des heures à faire défiler tous les « Qu’est-ce qu’une vidéo qui vit dans votre tête gratuitement? » TikToks, recherchez «stitch @jessssthemess». Ou si vous recherchez une offre sans fin de moments d’interview de célébrités préférés de tout le monde, recherchez « stitch @missbeifong ».

