Comment réaliser le maquillage de Barbie Ferreira de Euphoria

L’actrice qui joue Kat portait un maquillage très frappant pour Halloween. Voici toutes les étapes pour le reproduire et se sentir comme un personnage de plus de la série HBO Max.

© Instagram @barbieferreiraLe maquillage de Kat dans Euphoria sur HBO Max.

Lorsque Euphorie j’arrive à HBO Max Avec sa première saison, la série est devenue l’une des plus emblématiques du monde des adolescents. C’est que ce n’était pas seulement son intrigue ou sa distribution dirigée par Zendaya ce qui a attiré l’attention, mais aussi le modes de chacun des personnages, qui ont commencé à être reproduits par les téléspectateurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Par exemple, l’éblouissant maquillage que Barbie Ferreira prend dans l’un des épisodes.

C’était pour Halloween que Kat, son personnage, habillée en religieuse et préparant un maquillage dans les tons rouge et noir très frappant. Et c’est que particulièrement le modèle est un fan de ce type d’art et le célèbre soin de la peau. C’est pourquoi nous passerons en revue ici tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le reproduire si vous voulez vous sentir comme un personnage de plus de la série originale HBO. Ça oui! D’abord, vous devez avoir votre visage plus que propre.

Barbie accorde une importance particulière à l’apprêt avec du toner et de l’hydratation. « Ils me disent que je suis une brute avec ma peau et que je devrais mieux la traiter. Alors quand je l’hydrate, je la chouchoute», a-t-il souligné dans l’un de ses nombreux tutoriels pour Vogue. Et il soutenait : « MJ’aime utiliser un apprêt pour me maquiller pendant un certain temps, donc il estompe et créer la toile pour tout le reste, pour tout bon”. Une fois ces étapes terminées, l’action commence.

Elle assure elle-même qu’il faut toujours commencer par le maquillage des paupières : « L’erreur du débutant est de faire le skin d’abord et se mettre à pleurer en retouchant cent fois. Les yeux toujours en premier”. C’est précisément cette partie de votre visage, ainsi que vos lèvres, qui attireront l’attention. Avec une ombre rouge très pigmentée, vous devez l’appliquer à la fois sur votre paupière mobile et au-dessus avec un pinceau. Il sera pratique de s’aider d’un scotch pour ne pas trop le brouiller.

Ensuite, vous devrez continuer avec un eye-liner noir liquide qui vous aide à définir votre regard. Une fois que vous parvenez à imiter le résultat, qui peut être retouché avec un coton-tige, il est préférable de ne travailler la peau qu’avec du fond de teint et de l’anti-cernes, sans avoir besoin d’exagérer avec les contours et les reflets, car ce n’est pas l’objectif que d’autres points deviennent le centre de l’attention. Pour en revenir aux yeux, le regard a un peu d’ombre rouge sous les cils et un eye-liner noir sur la ligne de flottaison.

Il sera important de souligner les cils avec un mascara, pour commencer plus tard par trois croix noires sous chaque œil, auxquelles s’ajoutera un peu de brillance par la suite. Enfin, les lèvres seront maquillées avec un rouge à lèvres rouge très lumineux, qui sera complété par un contour noir tout autour.

« Mon rêve est d’être comédienne puis maquilleuse. ÀJe doro la partie caractérisation, comme faire des cicatrices et des choses comme ça. Le maquillage est essentiel dans mon travail. J’ai travaillé comme mannequin et maintenant, dans Euphoria, le maquillage c’est une façon d’exprimer des sentiments ou style personnel. C’est comme un déguisement. ça change mon humeur», a conclu l’actrice qui a affirmé chercher des inspirations dans Madonna, Drew Barrymore et Rose McGowan sur Tumblr et Pinterest.

