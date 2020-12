Comment ranger des objets et augmenter le poids du transport dans Cyberpunk 2077

À un moment donné lors de la lecture Cyberpunk 2077, vous allez indéniablement devenir surchargé à cause de tout le butin et les objets que vous ramasserez. Mais au lieu de marcher douloureusement lentement jusqu’à la boîte de dépôt la plus proche ou de démonter les armes à feu; vous pouvez à la place ranger des articles pour plus tard. Comment? Vous pouvez demander, eh bien, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons comment ranger des articles dans Cyberpunk 2077.

Comment ranger des éléments dans Cyberpunk 2077

En bref, pour ranger des objets dans Cyberpunk 2077, vous devez visiter l’armurerie de votre appartement ou le coffre de votre véhicule. Les deux options vous permettront de stocker tout article que vous avez dans votre inventaire pour une utilisation ultérieure. Parallèlement à cela, les deux options sont synchronisées, ce qui signifie que si vous lancez 12 fusils de chasse dans le coffre de votre voiture, ils apparaîtront dans l’armurerie de votre appartement.

Pour cette raison, nous vous recommandons vivement d’utiliser l’option coffre de voiture car cela vous fera gagner du temps et vous permettra de continuer à piller les cachettes de gangs ou les cadavres en paix. Cependant, il convient également de mentionner qu’il existe d’autres moyens de contrer le manque d’espace d’inventaire dans le jeu. La meilleure méthode consiste simplement à augmenter votre limite de poids; continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de procéder ci-dessous.

Avantages sportifs: Il y a quelques avantages que vous pouvez obtenir dans cet arbre de compétences qui augmenteront votre poids de transport; Nous vous recommandons d’obtenir d’abord l’avantage Pack Mule, car il augmentera votre poids total de 60

Mods et vêtements: Il existe également de nombreux vêtements dans le jeu, et certains sont livrés avec des mods qui augmentent votre capacité de charge ou des statistiques uniques qui font la même chose. Pour cette raison, nous vous recommandons de garder un œil sur ces éléments.

En fin de compte, en combinant les deux éléments de rangement et en augmentant votre poids, vous ne devriez plus vous retrouver dans des situations où vous manquez d’espace d’inventaire.

Pour en savoir plus Cyberpunk 2077, Chez PGG, nous vous soutenons. Venez dès aujourd'hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin.