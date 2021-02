Comment qui nous sommes, autel et notre génération propulsent les artistes britanniques et irlandais au sommet – Spotify

Les listes de lecture éditoriales de Spotify regorgent de collections musicales que les fans ne trouveront nulle part ailleurs. Certaines de ces listes de lecture suivent des humeurs, tandis que d’autres contiennent des chansons organisées pour un genre spécifique. Beaucoup de ces listes de lecture mettent en valeur des artistes émergents et les aident à connecter leur musique à de nouveaux publics.

Au Royaume-Uni et en Irlande, trois listes de lecture phares sont particulièrement influentes. Les auditeurs peuvent trouver le Les plus grands succès du rap, de la grime, du R&B, de l’afrobeat et du dancehall au Royaume-Uni Qui nous sommes. Autel est la destination de la meilleure musique de danse électronique. Et pour ceux qui cherchent à découvrir des sons nouveaux et émergents sans genre, le Notre generation contient quelques-uns des artistes émergents les plus excitants sur les scènes britannique et irlandaise.

En 2020, de nombreux fans ont découvert de nouveaux artistes à travers ces listes, et la preuve est dans les chiffres. Lisez la suite pour en savoir plus sur certains des artistes remarquables qui ont connu le succès sur ces listes de lecture l’année dernière.

Qui nous sommes

La Qui nous sommes playlist a considérablement augmenté depuis son lancement en 2016, et elle compte désormais plus d’un demi-million de followers farouchement fidèles et engagés. L’une des plus grandes percées de la playlist en 2020 a été Cee central. Le rappeur de l’ouest de Londres a commandé plus de 200 000 streams à partir de la seule playlist Who We Be, et il a connu un succès presque instantané avec son single « Jour dans la vie. » Depuis qu’il a rejoint la communauté Who We Be, le nombre de followers de l’artiste sur Spotify a augmenté de près de 359%.

S1mba est un autre rappeur qui a fait des vagues l’année dernière avec son premier single, « Rover (feat. DTG), « qui a culminé à la deuxième place du Top 40 britannique en avril. Le Londonien d’origine zimbabwéenne est le 15ème artiste le plus écouté de la liste de lecture, et depuis la sortie de «Rover», il a vu une augmentation de 16 435% d’écoute.

Après avoir été présenté sur Who We Be, Tiana Blake‘s « Couper les ponts« est devenu le morceau de R&B traditionnel le plus performant d’un artiste britannique sur la playlist. La piste a continué à faire des vagues dans d’autres listes de lecture Spotify mondiales, telles que R&B glacé, et a vu une augmentation de 159% des flux.

Autel

La danse et la musique électronique ne vont nulle part. Si vous avez besoin d’une preuve, ne cherchez pas plus loin Autel playlist, qui a vu une augmentation de 193% d’écoute en 2020. L’une des plus grandes percées artistiques de 2020 a été le producteur primé Fred Gibson, qui a sorti des morceaux sous son alias, Fred encore …. Le son unique de l’artiste mêle des échantillons vocaux bruts à une euphorie prête pour le club et a été un succès auprès du public d’Altar; ils ont fait de lui l’un des 20 artistes les plus écoutés de la playlist l’année dernière.

TSHA était la troisième femme britannique la plus écoutée sur la liste de lecture en 2020. Elle a constaté une augmentation des flux d’année en année de 134%. Le single de TSHA « Changement » avec Gabrielle Aplin, qui a été enregistré lors d’un camp d’écriture de chansons Spotify en 2019, est devenu l’un des 100 meilleurs morceaux diffusés par Altar en 2020.

En mai, l’un des DJ et producteurs les plus excitants d’Europe, Inde Jordanie, a lancé leur EP qui définit le genre Pour toi. Deux des pistes, « Pour toi » et « J’attends», Figuraient sur la liste de lecture Altar, et au cours de l’année, leurs flux ont augmenté de 388%. L’Inde a également été l’un des premiers artistes à écouter RADAR de Spotify en 2020.

Notre generation

Les listes de lecture sans genre sont de plus en plus populaire dans le monde entier, et le cas n’est pas différent pour Notre generation. La liste de lecture, qui révèle la nouvelle vague d’artistes émergeant à travers le paysage musical britannique et irlandais, a connu une augmentation de 18% des flux en 2020. Avec les reprises de listes de lecture de certains des artistes les plus excitants de la scène, notamment Beabadoobee, Thomas Headon, et Biig Piig, la maison d’artistes défiant les genres a suscité une énorme découverte pour les fans cette année.

Notre génération a joué un rôle influent dans la promotion de nombreux artistes, y compris l’étoile montante Holly Humberstone, qui a augmenté son audience à plus de 2 millions d’auditeurs par mois depuis sa première sortie, « Limite», A été ajouté à la playlist début 2020.

Parmi les autres actes qui ont connu un grand succès pour la première fois, citons Tayo Sound, qui se promenait dans les rues de Reading moins d’un an avant de faire la couverture de la playlist Our Generation en mai 2020. Ses succès «Pieds froids » et « Brise-cœur»Étaient deux des morceaux les plus écoutés de la playlist en 2020, et dans l’ensemble, ses streams ont grimpé de plus de 1 000% au cours des six derniers mois.

Kamal, une star londonienne du R&B alternatif de 18 ans, a obtenu le deuxième titre le plus écouté de Our Generation avec « casanier»Après avoir été présenté sur sa première pochette de playlist Spotify début 2020. Depuis lors, l’artiste a connu une croissance de 84% de l’écoute.

Avec une nouvelle année vient plus de nouvelle musique. Suivez ces listes de lecture pour découvrir les dernières trouvailles en ce qui concerne les artistes émergents et les titres à succès.