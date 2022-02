Comment, quand et à quelle heure voir le prochain épisode de Shingeki no Kyojin

in

Animé

Shingeki no Kyojin atteint des moments déterminants dans cette histoire époustouflante qui a pris d’assaut le monde de l’anime.

©IMDBShingeki no Kyojin

Moments décisifs dans Shingeki no Kyojin. L’épisode précédent était une surprise pour les fans d’anime, du moins ceux qui ne connaissent pas la version manga de cette histoire. Dans ce cas, Zeke emmène Eren à travers les souvenirs de Grisha avec l’intention de lui prouver qu’il a subi un lavage de cerveau, mais ce faisant, il découvre lui-même quelque chose sur son frère qu’il n’a jamais su.

À travers les souvenirs de Grisha, les deux personnages voient le moment exact où leur père prend le pouvoir du Titan fondateur de la famille Reiss. Zeke est choqué que Grisha refuse de blesser les enfants. Cependant, Eren intervient et rappelle à son père sa motivation et son objectif. Zeke comprend alors que son frère n’a pas été victime de son père, bien au contraire.

Moments décisifs

Le prochain épisode est intitulé De toi il y a 2000 ans et c’est un voyage à travers le passé de cette mythologie, se concentrant précisément sur Ymir, qui fera comprendre pourquoi il a pris la décision de rester dans le Cote de chemin. Ymir était un esclave du village Eldien qui rêvait d’être libre. Le roi Fritz a profité de cette situation pour la torturer, puisqu’il l’a libérée puis l’a chassée avec son peuple. Une fois qu’il est devenu le Titan fondateurle dirigeant a utilisé son pouvoir pour vaincre le Marleyanset avoir trois filles pour perpétuer son pouvoir.

Bien que le prochain épisode de Shingeki no Kyojin se concentrera sur le passé compliqué d’Ymir, il y a aussi de la place pour d’autres découvertes. Oui, les fans de l’anime pourront voir la confrontation entre Grisha Jaeger et la famille Reiss. Ainsi, le cinquième épisode de la deuxième partie de l’ultime saison de la série révélera des conflits et sèmera l’envie de continuer à être les témoins de cette histoire complexe.

+Quand sortira le prochain épisode de Shingeki no Kyojin ?

Dimanche 6 février prochain via la plateforme Crunchyroll avec des sous-titres en espagnol uniquement pour ceux qui ont accès premium. Pour ceux qui ont la version gratuite il faudra patienter une semaine.

+Les horaires selon votre pays

Mexique: 14h45

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16h45

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

