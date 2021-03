Sakurai rentre chez lui pour nous montrer comment Pyra et Mythra sont gérés dans Super Smash Bros.Ultimate. Pauvre chose, personne ne rit de ses blagues.

Aujourd’hui, nous avons eu l’événement officiel de présentation de la lame de Xenoblade Chronicles 2. Comme d’habitude, Sakurai nous a appris comment Pyra et Mythra sont gérés dans Super Smash Bros.Ultimate dans une large vidéo.

Ce personnage est double, et comme d’autres que nous avons déjà vus, on peut les changer d’une simple pression. Chacun d’entre eux aura 8 costumes différents, et certains d’entre eux ont été faits pour nous confondre afin que nous ne sachions pas exactement avec qui nous jouons.

Et c’est que selon le personnage que nous utilisons, Pyra et Mytrha sont assez différents et c’est même quand il exécute les attaques. La lame d’origine est plus rapide, saute plus haut et attaque avec plus de cadence que la lame de feu. Mais au contraire, Pyra inflige des dégâts aléatoires plus élevés que ceux de Mythra. Autrement dit, le premier se concentre davantage sur l’attaque et le second sur la vitesse.

Les attaques spéciales sont basées sur celles du jeu, elles sont donc totalement différentes les unes des autres. Pyra sera fougueux et assez dommageable. Les Mythra sont plus concentrés et ont moins de surface, mais sont plus rapides.

Autres ajouts

Comme dans toute mise à jour, le DLC arrivera avec une nouvelle carte. Cette fois, c’est la mer de nuages ​​d’Alrest. Bien sûr, nous n’aurons pas à voler ou quoi que ce soit, puisque nous irons directement sur le dos d’Azurda. La scène sera mobile, et nous pourrons voir les différents titans les sillonner. De Gormoth à Tantal et Indol. Chacun d’entre eux orbitera dans la mer de nuages ​​et tombera autour de notre vaisseau-dragon.

Sur le grand-père (Azurda) sera le reste des personnages du jeu et des yeux, ce qui changera la scène. En fait, le cou du titan se tordra après avoir secoué, ce qui entraînera un rétrécissement temporaire de la scène.

Au total, 17 chansons sont également ajoutées à la bande originale, mais attention, car les plus amusantes sont sans aucun doute les compétences que Kirby acquerra également s’il mange nos petits. Cela dépendra de celui qui a été mangé à ce moment-là, alors gardez à l’esprit le moment choisi.