Comment proposer à Stardew Valley

Une fois que vous augmentez votre relation ou votre amitié avec un PNJ à un niveau de cœur spécifique, vous pouvez proposer et les marier en Stardew Valley.

Comment proposer et épouser des PNJ à Stardew Valley

Proposer en Stardew Valley, vous devez atteindre dix niveaux de cœur avec l’un des PNJ romantiques du jeu comme Elliot et Abigail; après ce point, vous devez ensuite donner à votre PNJ choisi un bouquet et le pendentif de la sirène.

Si vous ne savez pas comment augmenter les cœurs d’amitié, le meilleur moyen est de donner au PNJ des cadeaux spécifiques pour qu’il vous ressemble; nous avons un guide ci-dessous si vous souhaitez savoir quel cadeau convient le mieux à chaque PNJ de Stardew Valley.

Vous pouvez obtenir le bouquet avec de petits problèmes au magasin général de Pierre; quant au pendentif de la sirène, vous devrez attendre un jour de pluie pour l’obtenir. Cela dit, attendez un jour de pluie, puis trouvez le Old Mariner à l’emplacement du hêtre indiqué ci-dessous.

Vous pouvez acheter le pendentif pour de l’or 5 carats, mais vous devez d’abord réparer le pont avec 300 bois ci-dessous avant de pouvoir l’acheter auprès du Old Mariner. Vous pouvez obtenir du bois en abattant des arbres à la ferme et dans la vallée, continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez 300 bois; une meilleure hache pourrait vous aider à couper le bois plus rapidement.

Une fois que vous avez réparé le pont, vous pouvez trouver le Old Mariner de l’autre côté du pont presque tous les jours; parlez-lui et vous pourrez lui acheter le pendentif. Après avoir obtenu le pendentif, tout ce que vous avez à faire est de trouver votre candidat au mariage et de lui présenter le bouquet et le pendentif de la sirène.

