Comment prononcer ‘Jezero crater.’ (Oui, vous le faites peut-être mal.)

Si vous lisez sur le rover Perseverance de la NASA, trouvez le nom de son site d’atterrissage sur Mars – Jezero Crater – et prononcez-le dans votre tête, vous le faites peut-être mal. De nombreuses personnes à la NASA ne le prononcent pas correctement non plus.

La mission Persévérance de la NASA tentera d’atterrir sur Mars aujourd’hui (18 février). Une fois qu’il atteint le cratère Jezero de 45 kilomètres de large, le rover utilisera ses sept instruments et l’aide d’un hélicoptère appelé Ingenuity pour étudier la planète voisine de la Terre comme jamais auparavant.

L’envoi de ce projet scientifique de 2,7 milliards de dollars sur Mars a obligé la NASA à réfléchir beaucoup à l’endroit exact où abandonner la mission. Il a fallu environ cinq ans à la NASA pour sélectionner un site d’atterrissage, et le 19 novembre 2018, la NASA a annoncé qu’elle enverrait Perseverance (alors simplement connu sous le nom de rover Mars 2020) dans un lit de lac asséché appelé Jezero Crater.

Maintenant, alors que les Américains se préparent pour que Perseverance atterrisse dans le cratère de Jezero aujourd’hui, il est temps que nous apprenions tous à prononcer le nom du cratère.

En rapport: Comment regarder le rover Perseverance de la NASA atterrir sur Mars

Atterrissage sur Mars du rover Perseverance: tout ce que tu as besoin de savoir

« Jezero » est un mot slave qui signifie « lac ». La Planetary Society, une organisation à but non lucratif défendant l’exploration spatiale, a publié un clip audio en 2018 (que vous pouvez télécharger sous forme de fichier audio M4A) dans lequel une personne prononce correctement le nom. Conseil de pro pour les anglophones: pensez à la lettre «J» comme ressemblant davantage à la lettre «Y».

« Il est correctement prononcé quelque chose comme ‘YEH-zuh-doh’, bien que [Perseverance] les membres de l’équipe de mission le prononcent généralement « DZEH-zuh-row » « , a écrit la géologue planétaire et communicatrice scientifique Emily Lakdawalla dans un article publié par The Planetary Society. Deux ans et demi plus tard, les membres de l’équipe de mission prononcent toujours » Jezero « avec un dur « J » (voici un exemple).

Vidéo: Comment prononcer ‘Jezero’ en croate

Image 1 sur 6 Une vue du site d’atterrissage du rover Perseverance dans le cratère de Jezero vu par l’orbiteur de reconnaissance Mars de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL) Image 2 sur 6 Cette image montre les vestiges d’un ancien delta dans le cratère de Jezero. Elle a été prise par la caméra stéréo haute résolution de l’orbiteur Mars Express de l’ESA. (Crédit d’image: ESA / DLR / FU Berlin) Image 3 sur 6 Le cercle blanc près du centre de cette image de Mars représente l’endroit où le rover Perseverance de la NASA devrait atterrir. (Crédit d’image: ESA / DLR / FU-Berlin / NASA / JPL-Caltech) Image 4 sur 6 Cette carte annotée du cratère Jezero sur Mars a été créée à l’aide des données de la caméra stéréo haute résolution de l’orbiteur Mars Express de l’ESA. (Crédit d’image: ESA / DLR / FU Berlin) Image 5 sur 6 Cette carte montre les régions dans et autour du cratère Jezero sur Mars, le site d’atterrissage du rover Perseverance de la NASA. Le cercle vert représente l’ellipse d’atterrissage du rover. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / USGS / University of Arizona) Image 6 sur 6 A lire : Noms de pleine lune (et plus) pour 2021 Cette carte d’élévation du cratère Jezero sur Mars a été créée à partir des données de l’ESA Mars Express. (Crédit d’image: ESA / DLR / FU Berlin)

« Jezero » est en bonne compagnie. Il existe de nombreux noms d’espace, tels que «Ryugu», «Iapetus», «Oumuamua» et «Sleipnir Fossa» qui encouragent les amateurs d’astronomie à exploiter les différentes langues du monde entier.

45secondes.fr fournit des mises à jour en direct sur l’atterrissage de la mission Perseverance de la NASA.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.