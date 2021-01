Comment prononcer Bridgerton, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page

Bridgerton fait fureur sur Netflix depuis sa première à Noël 2020. La série est devenue le plus grand lancement de l’histoire de la plateforme et sa renommée a également catapulté la carrière de ses protagonistes. Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. Le programme est très populaire et bien connu, mais il propose un défi phonétique pour les hispanophones vouloir parler de lui. Révisez comment prononcer correctement le nom du spectacle et ses stars.

La reconnaissance de la production de Shonda Rhimes s’est traduite en chiffres: l’interprète de Simon est passé de 39 mille followers sur Instagram à 4,2 millions aujourd’hui, tandis que l’actrice de Daphné en avait 42000 avant la première et aujourd’hui, elle compte 1,9 million de fans sur le même réseau social.

Comment se prononce correctement Bridgerton, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page?

Bien que les acteurs soient devenus des visages familiers aux fans, pour certains d’entre eux en Amérique latine, il est difficile de les nommer exactement. C’est pourquoi la chaîne YouTube de Julien Miquel, dédiée à montrer les prononciations correctes des différents termes, a réalisé trois vidéos pour indiquer comment dire Bridgerton, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page comme un anglais de langue maternelle.

















Le nom de la série est répété tout au long de l’intrigue et est plus familier, mais dans le cas des acteurs, ils sont moins familiers aux hispanophones. Par exemple, Phoebe sonne phonétiquement comme FIBI et Jean est en fait SHO. Les auteurs du programme ne voulaient pas avoir de problèmes et les ont baptisés Daphné et Simon.

La relation entre Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page

En revanche, l’actrice de 25 ans a fait plus de révélations sur sa relation avec son partenaire de scène. Dans une interview avec People, il a avoué que de nombreuses personnes lui avaient demandé comment la page sent et elle a clarifié les doutes: « Il n’a jamais, jamais eu de mauvaise haleine, et il ne fume pas ou quoi que ce soit du genre. Nous buvons tous les deux beaucoup de café, alors parfois nous sentons tous les deux comme ça, ce qui était bien. ».