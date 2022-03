Comment prolonger la batterie d’un Samsung Galaxy : 7 astuces qui marchent

in

Nous vous donnons 7 astuces pour économiser la batterie lors de l’utilisation de votre mobile Samsung Galaxy. Ainsi, vous dépendrez moins du chargeur.

L’autonomie des mobiles Samsung s’est considérablement améliorée ces dernières années, une bonne preuve en est les smartphones Samsung avec la meilleure batterie. Cependant, la longueur de la vôtre peut ne pas être très importante. Pour l’améliorer, nous vous recommandons 7 astuces qui fonctionnent pour prolonger la batterie d’un Samsung Galaxy.

Ces conseils n’ont rien à voir avec le chargeur, mais sont paramètres que vous devez appliquer dans le terminal lui-même pour une plus grande autonomie. Mettre ces 7 astuces en pratique ne prendra que quelques minutes, mais cela peut signifier que le prolongement de la durée de vie de la batterie de plusieurs heures. Voyons en quoi ils consistent.

Activer le mode sombre

Le mode sombre est l’un des principaux outils que votre mobile vous propose pour économiser la batterie. En fait, une étude de l’Université Purdue a souligné qu’il peut sauver entre 3% et 9% lorsque vous maintenez le niveau de luminosité entre 30 % et 5 %.

le thème sombre est particulièrement utile dans les mobiles avec écran OLED, car les pixels sombres sont complètement éteints et ne consomment pas d’énergie. Par conséquent, si vous souhaitez prolonger la batterie de votre Samsung Galaxy, vous pouvez commencer par activer ce mode sombre depuis les réglages. Voici les étapes à suivre :

Entrez dans l’application « Réglages ». Appuyez sur la rubrique « Écran ». Activez l’option « mode sombre »qui peut également être appelé par d’autres noms tels que « Mode nuit ».

Limite le fonctionnement des applications les plus exigeantes

Une autre astuce que vous pouvez effectuer pour profiter de plus d’autonomie est de limiter le fonctionnement des applications les plus exigeantes. Si vous ne pouvez pas les désinstaller, car vous les utilisez régulièrement, vous pouvez les empêcher de s’exécuter en arrière-plan. De cette façon, l’énergie qu’ils consomment sera moindre.

Dans le mobile Samsung que nous prenons comme exemple, la fonction pour désactiver les applications en arrière-plan s’appelle « Applications inactives ». Cependant, selon le modèle, il est vous pouvez également le trouver sous le nom « Apps toujours en veille ». Quel que soit son nom, voici les étapes à suivre pour l’activer :

Entrez les paramètres mobiles. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la section « Entretien de l’appareil ». Accéder à la rubrique « La batterie ». Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur « Réglages ». Allez dans « Applications inactives » et sélectionnez ces applications Ils ne pourront pas fonctionner en arrière-plan pour réduire leur consommation de batterie.

Utiliser le mode d’économie de batterie de Samsung

Vous avez toujours la possibilité d’utiliser le mode d’économie de batterie proposé par Samsung dans ses terminaux. En réalité, est l’outil le plus efficace que vous pouvez utiliser lorsque vous avez besoin de prolonger la durée de vie de la batterie oui ou oui. Plus précisément, il est chargé de limiter certaines fonctionnalités et applications de sorte que la consommation d’énergie est inférieure.

Il est très facile d’activer le mode d’économie de batterie sur votre Samsung. Accédez simplement à la section « Batterie » avec les étapes expliquées dans la procédure précédente et, une fois à l’intérieur, activer l’option « Économie d’énergie ». Vous devez tenir compte du fait que certains outils seront inutilisables ou du moins vous ne pourrez pas en tirer le meilleur parti.

Désactivez les applications que vous n’utilisez pas

Désinstaller ou désactiver les applications installées que vous n’utilisez pas est une autre astuce pour prolonger la batterie de votre Samsung Galaxy. De cette façon, vous évitez qu’ils consomment de l’énergie lorsqu’ils sont en arrière-plan à votre insu. De plus, c’est une procédure très simple à réaliser : vous n’avez qu’à appuyez longuement sur l’icône de l’application et appuyez sur l’option « Désinstaller » ou « Désactiver » qui apparaîtra dans la fenêtre contextuelle.

Utilisez la résolution et le taux de rafraîchissement minimum

Avoir un mobile avec une haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé signifie profiter d’images de bonne qualité, mais vous souffrirez également d’une consommation accrue de la batterie. Pour cette raison, dans les moments où vous avez besoin d’une plus grande autonomie, vous pouvez choisir de modifier la résolution de l’écran et également de réduire le taux de rafraîchissement.

Les deux procédures peuvent les effectuer depuis les paramètres du terminal. Tout d’abord, pour changer la résolution de l’écran, vous devez suivre ces étapes :

Entrez les paramètres mobiles. Accéder à la rubrique « Écran ». Cherchez l’option « Résolution d’écran » et appuyez dessus. Met le Résolution HD+.

Avez-vous un mobile Samsung? C’est l’application que vous devez installer pour personnaliser le son au maximum

Si l’écran de votre mobile a un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz, il est préférable que revenir au 60hz traditionnel pour réduire la consommation d’énergie. Voici comment vous pouvez procéder :

Entrez les paramètres mobiles. Accéder à la rubrique « Écran ». Cherchez l’option « taux de rafraîchissement » et appuyez dessus. Définissez 60 Hz comme taux de rafraîchissement.

Désactiver le mode « Partager avec à proximité »

« Partager avec à proximité » est un outil très utile pour envoyer rapidement des fichiers vers un autre mobile Android c’est proche. Cependant, garder cette connectivité activée également Il consomme plus de batterie sur votre Samsung Galaxy.

Pour cette raison, désactiver le mode « Partager avec à proximité » peut être utile lorsque vous avez besoin de prolonger la durée de vie de la batterie. Pour le faire rapidement, entrez simplement le terme « À proximité » dans le moteur de recherche des paramètres, entrez « Partager avec à proximité » et décochez la case correspondante.

Supprimez les comptes que vous n’utilisez pas

Enfin, nous vous recommandons une astuce pour économiser la batterie qui vient de la main de Google. C’est très simple : cela consiste à supprimer les comptes d’utilisateurs synchronisés dans le terminal que vous n’utilisez plus. Parce que? Parce que ces comptes se synchronisent également constamment à jour les informations, qui suppose une certaine consommation d’énergie.

Outre la suppression des comptes Google que vous n’utilisez pas actuellement, vous pouvez également supprimer des comptes d’autres services, tels que ceux du courrier électronique qui sont régulièrement synchronisés pour confirmer si vous avez reçu de nouveaux messages. Dans ce cas, vous pouvez supprimer les utilisateurs que vous n’utilisez pas directement depuis la rubrique « Cloud et comptes » Disponible dans les paramètres mobiles.

Il n’est pas nécessaire d’appliquer toutes ces astuces, vous pouvez les mettre à l’échelle pour précisez ceux qui vous intéressent le plus. Par exemple, vous n’aimez pas le mode sombre, mais cela ne vous dérange pas de baisser le taux de rafraîchissement. Si vous savez en faire bon usage, l’autonomie de la batterie de votre Samsung Galaxy sera considérablement allongée.

