Planifier un message dans Slack est simple et vous permet d’oublier complètement d’envoyer des communications au bon moment.

Slack est l’un des outils de communication les plus efficaces entre les équipes. Avec une interface simple et conviviale, il permet de mettre en relation les membres de différentes équipes pour toute question. La planification des messages dans Slack est l’une des fonctionnalités les plus utiles dont il dispose, nous allons donc vous montrer comment vous pouvez le faire. C’est très simple et n’importe qui peut le faire. Notez que nous avons commencé.

Comment programmer des messages dans Slack

Avant de pouvoir programmer un message dans Slack, vous devez choisir un utilisateur ou un canal. N’oubliez pas que les canaux sont les équipes de plusieurs personnes, ce qui permet à l’application de créer autant de canaux que vous le souhaitez.

Ecrivez le texte du message que vous souhaitez programmer dans la case. Vous verrez qu’à côté de l’icône de l’avion en papier, qui est celle qui permet l’envoi, il y a une flèche. Clique dessus.

Une date prédictive apparaît, dans mon cas c’est lundi à 9h du matin, et une autre personnalisée. Choisissez celui que vous voulez.

Une fois choisi, appuyez sur l’icône de l’avion en papier et le message sera programmé pour être envoyé lorsque vous aurez choisi.

Comment supprimer un message programmé

Si pour une raison quelconque vous changez d’avis et décidez d’annuler cette livraison, tout ce que vous avez à faire est de le faire.

Dans ce canal, juste au-dessus de la zone de texte, il y a un lien hypertexte intitulé « Voir tous les envois programmés ». Clique dessus.

Vous verrez le message ou ceux que vous avez en programmation. De là, vous pouvez le modifier, sur l’icône en forme de crayon, le reprogrammer ou le supprimer, c’est ce qui nous intéresse. Pour cela, cliquez sur les 3 points.

Lorsque vous cliquez dessus, l’option de suppression de ce message apparaît et il ne sera pas envoyé.

Pourquoi il est utile de programmer un message dans Slack

parce que nous donnons une étape importante pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Nos employés et collègues recevront ces messages quand ils sont dus, pas avant. De votre côté, laisser un message programmé est une libération fondamentale, puisque vous n’aurez pas à avoir conscience d’être devant votre ordinateur ou avec le téléphone en main pour le faire.

Rappelez-vous que les travailleurs d’une entreprise ont droit à la déconnexion numérique, même ceux qui travaillent à distance, comme indiqué à l’article 88 de la loi organique 3/2018, du 5 décembre, et à l’article 18 de la loi 10/2021, du 9 juillet, sur le travail à distance.

Les entreprises doivent garantir cette déconnexion numérique pendant les périodes de repos des travailleurs, y compris les vacances d’été, en limitant l’utilisation des communications d’entreprise par des moyens technologiques.

L’utilisation de Slack est-elle recommandée ?

À plusieurs reprises, nous avons recommandé Slack comme système de communication avec vos employés, bien qu’il existe des applications alternatives qui exécutent des fonctions similaires avec la même efficacité. Peut-être Slack a pour avantage d’être simple à utiliser, assez intuitif et qu’il se prend rapidement sur mesure. Mais comme partout, vous pouvez essayer des options comme Microsoft Teams ou Discord.

Ce qu’il ne faut jamais faire, c’est utiliser un réseau de messagerie comme WhatsApp dans les environnements de travail. Ce n’est ni productif ni utile et, en plus, c’est l’application de messagerie que nous utilisons personnellement. Différencier les deux scénarios implique d’utiliser chaque application pour ce à quoi elle était destinée.

Planifier des messages dans Slack est facile et, mieux encore, une fois appris, vous l’utiliserez très fréquemment. Il n’y a aucune excuse pour ne pas utiliser la planification des messages de Slack, car il n’y a que des avantages.

