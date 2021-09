Comment profiter des croisements Arrowverse !



Le arrowverse est composé de nombreux personnages DC parmi lesquels Arrow, The Flash et Supergirl comme les plus importants. Comment profiter des croisements de cet univers ?

Marc Guggenheim



est responsable de la création de cet immense univers de propriétés connu sous le nom de arrowverso où se distinguent les éléments suivants :



Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, John Constantine, Black Lightning, Batwoman et Superman & Lois



. Tout a commencé avec le retour de



Olivier Reine



à Starling City où le jeune héros a une liste de méchants qu’il traque sans pitié. Ainsi a lieu le premier grand croisement des héros.

Dans ce cas,



Barry Allen



arrive dans la ville d’Oliver, mais toujours sans les pouvoirs de



Éclat



. Épisodes 8 et 9 de la deuxième saison de



Flèche



ils servent pour que



Olivier Reine



rencontrer le médecin légiste qui enquête sur une affaire. Peu de temps après, la foudre frappe Barry et le laisse dans le coma. Ce n’est pas à votre propre série de



Le flash



qui découvre ses pouvoirs.

+ FLASH VS FLÈCHE | LES HÉROS UNISSENT LES FORCES



Flash contre flèche



se produit dans 1 × 08 de Flash. Team Arrow se rend à Central City et au méchant



Pillard arc-en-ciel



rend Barry fou et tout se termine par une bataille épique entre l’archer et le sprinter.

La deuxième partie du crossover, Heroes Join Forces, se déroule dans le 3 × 08 d’Arrow, où les deux équipes cherchent à arrêter la menace du capitaine Boomerang à Starling City.

+ LÉGENDES D’HIER | LÉGENDES D’AUJOURD’HUI



Sert d’introduction au méchant



Sauvage vandale



et son histoire avec



Hawkman et Hawkgirl



. Dans les chapitres 2 × 08 de Flash et 4 × 08 d’Arrow, de nombreux héros des deux séries se réunissent pour vaincre Vandal, qui sera alors le méchant principal de la première saison de



DC’s Legends of Tomorrow



.

Dans le 2 × 15 de



Le flash



, Team Flash affronte



Roi requin



. L’agence ARGUS se présente tandis que Lyla Michaels et John Diggle aident à l’arrêter. Dans cet épisode, Cisco apportera des améliorations au



spartiate



pour Diggle.

Legends of Tomorrow 1×06 : les légendes remontent à l’année 2046 et trouvent une cité des étoiles en ruines. Nous voyons un



Olivier Reine



vieilli. Plus tard dans 1 × 09, il apparaît



Ra’s Al Ghul



, qui était le principal méchant de



Flèche



dans sa troisième saison.

+ LE MEILLEUR AU MONDE



Dans le chapitre 2 × 18 de



Le flash,



Barry franchit un écart en courant pendant quelques secondes, puis réapparaît alors qu’on ne sait pas ce qui s’est passé à ces moments-là. Dans le 1 × 18 de



Super Girl



Nous découvrons que Barry a traversé un portail qui l’a conduit à Earth 38, la maison de Kara. Dans cet épisode



Supergirl et Flash



ils se rencontrent et affrontent



Banshee d’argent



.

Épisode 2 × 22 de



Le flash



présenter



Sirène noire



, un sosie de Laurel Lance qui aura plus tard un meilleur développement en



Flèche



jusqu’à ce que vous atteigniez votre rédemption.

Après le 3×01 de la série Scarlet Corridor, Flashpoint, vient l’épisode dit Paradox. En 2×02 Barry ira demander conseil à Felicity.

+ INVASION !



Le 2×08 de Supergirl entame le grand événement des 4 nuits. Ce n’est qu’à la fin de cet épisode que Cisco et Barry semblent



avertir Kara de la menace d’une race extraterrestre



. Puis le 3×08 de The Flash, le 5×8 d’Arrow et le 2×7 de Legends of Tomorrow seront des épisodes entièrement dédiés à cet événement. Épisode de



Flèche



coïncide avec le 100e chapitre et de nombreux personnages importants apparaîtront comme un moyen d’honorer la série.

+ DUO



Cela commence dans l’épisode 2 × 16 de



Super Girl



. Dans cet épisode, le méchant



Maître de la musique



soumet Kara à une réalité où elle est la chanteuse d’une pièce de théâtre. La traversée se poursuit et se termine à 3 × 17 dans



Le flash



. Le couloir écarlate va également à la réalité là où il est



Super Girl



et ensemble, ils doivent apprendre une leçon avec leurs partenaires afin de retourner dans le monde réel.

Dans cet épisode, Mon El, Winn, Martian Manhunter, Malcolm Merlyn et le professeur Stein apparaissent comme d’autres personnages de la réalité où Barry et Kara montreront leurs talents de chanteurs.

+ CRISE SUR TERRE X



Le crossover commence dans Supergirl 3×08, se poursuit dans Arrow 6×08, puis The Flash 4×08 et se termine dans Legends of Tomorrow 3×08.

Le mariage de Barry et Iris se passait bien jusqu’à ce qu’il soit interrompu par les nazis. Les héros doivent arrêter cette menace venue de la Terre X, où les nazis ont triomphé pendant la Seconde Guerre mondiale et dominent le monde. Il sera important de sauver la population de cette planète et d’éviter que la situation ne se propage à d’autres Terres.

+ AILLEURS



Le crossover commence par la série de



Le flash



dans le chapitre 5 × 09, suivre dans



Flèche



7 × 09 et se termine par



Super Girl



4 × 09. La série n’a pas participé à cette traversée



Légendes de demain



.

Oliver Queen se réveille dans le corps de Barry Allen et vice versa. Personne ne semble remarquer ce défaut dans la réalité, alors les deux héros se tournent vers



Super Girl



, qui les voit dans leur corps correct parce qu’ils viennent d’une autre Terre.

La cause en est le Docteur Deegan à qui le Moniteur, un être doté des pouvoirs d’un Dieu, a donné le Livre du Destin pour transformer la réalité. Cette puissante entité teste les héros de différentes Terres et voit s’ils sont à la hauteur de la tâche pour arrêter la crise à venir.

Il sert de prologue au prochain crossover et introduit également un nouveau personnage :



Batwoman



.

+ CRISE SUR DES TERRES INFINIES



L’antimatière menace de détruire toutes les planètes et réalités, alors les héros de divers univers s’unissent pour arrêter le méchant derrière ce plan : le dangereux



Anti-Moniteur



. Le crossover regorge de camées surprises, de retours et de références. L’événement a marqué la fin de la série



Flèche



après 8 saisons réussies.

Supergirl 5×09, Batwoman 1×09, The Flash 6×09, Arrow 8×08 et Legends of Tomorrow 5×01 sont les épisodes du crossover.