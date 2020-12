Comment Priscilla Presley a réagi quand Elvis Presley a tourné sa télé

Elvis Presley n’était généralement pas connu pour ses scandales comme les autres stars du rock classique, cependant, il a tourné son poste de télévision. Selon quelqu’un qui le connaissait, il a tourné la télévision parce qu’il était bouleversé par la façon dont un certain chanteur a chanté une certaine chanson à l’antenne. Voici un aperçu de l’incident – et comment Priscilla Presley y a répondu.

Pourquoi Elvis Presley s’est énervé quand une star de Broadway s’est produite à la télévision

Tout d’abord, un peu de contexte. Tout cela commence avec un chanteur nommé Robert Goulet. Goulet était surtout connu pour avoir joué Sir Lancelot dans la comédie musicale de Broadway Camelot. Selon le livre Elvis Memories: Le vrai Elvis Presley – par ceux qui le connaissaient, Goulet a déjà interprété «The Star-Spangled Banner» à la télévision.

Elvis est sorti avec une actrice appelée Linda Thompson. Le frère de Thompson, Sam, a rappelé ce que le roi du rock ‘n’ roll a dit à propos de la voix chantée de Goulet. « Il a dit ‘Il a une belle voix, mais il n’y a pas de sentiment là-bas' », se souvient Sam. «C’est comme, vocalement, vous chantez un opéra et vous devez avoir des sentiments dans votre voix, comme si vous parlez.» »Peut-être que l’évaluation d’Elvis sur le chant de Goulet avait quelque chose à voir avec le fait que les deux chanteurs travaillaient à des genres avec des attentes vocales différentes.

«Le rêve impossible (la quête)» de Robert Goulet

Elvis a pris un énorme problème avec la performance de Goulet de « The Star-Spangled Banner » parce que Goulet a mal compris les mots. En réponse, le roi du rock ‘n’ roll a dit: « Vous apprenez les paroles de notre hymne national, vous SOB! » Ensuite, il a tourné le téléviseur.

Sa fille. Lisa Marie Presley, a demandé à son père pourquoi il avait choisi de tourner la télévision. Il a répondu qu’il l’avait fait parce qu’il ne voulait pas se lever et l’éteindre. C’est l’une des anecdotes les plus connues de la carrière d’Elvis.

Comment Priscilla Presley a réagi à l’incident à l’époque – et avec le recul

Cela soulève une question intéressante: comment Priscilla a-t-elle réagi au comportement peu orthodoxe de son mari? «C’est drôle maintenant», a-t-elle dit au Guardian. «Mais effrayant au début. Très effrayant. Il n’y a eu aucun avertissement. Peut-être qu’il était de mauvaise humeur ce jour-là, ou peut-être qu’il verrait simplement quelqu’un qu’il n’aimait pas particulièrement pour qu’il prenne simplement le pistolet et…. Priscilla rit nerveusement.

Plus tard dans l’interview, elle a souligné les aspects positifs de son mariage. «Elvis et moi avions une relation vraiment aimante, je dois dire. Je ne vais en aucun cas le corrompre. J’étais honnête dans mon livre [Elvis and Me] mais les gens vont plus loin, ils essaient de choisir des choses qui rendent les choses plus grandes et compliquées.

Dans les années qui se sont écoulées depuis que le roi du rock ‘n’ roll a tourné un téléviseur, la renommée de Goulet a diminué, mais pas celle d’Elvis. Il reste une icône de l’Americana, du rock ‘n’ roll et de la génération Baby Boomer. Les fans peuvent toujours voir le poste de télévision qu’il a tourné à l’intérieur d’un musée à Graceland. La télévision cassée rappelle une expérience qui a effrayé Priscilla à l’époque – même si elle peut en rire avec le recul.