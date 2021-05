Comment préparer un cocktail Baby Yoda pour le 4 mai

Ses yeux interrogateurs, ses oreilles tombantes, sa capacité à utiliser la force pour brûler les choses: que vous soyez fan de « The Mandalorian » ou non, il y a tant à aimer à propos de « The Child », plus connu sous le nom de «Bébé Yoda.

Les dernières nouvelles de Baby Yoda qui suscitent l’affection? Un cocktail viral qui est une image crachée de la mystérieuse petite créature.

Alors que la saison 2 de l’émission à succès Disney + se profilait, Michael Young, copropriétaire de la pizza au feu de bois Vault à Banbridge, en Irlande du Nord, a déclaré qu’il voulait créer quelque chose qui rendrait hommage à ce qui pourrait être la chose la plus mignonne à la télévision.

Entrez dans le cocktail Vault’s Baby Yoda, une combinaison de vodka, de kiwi confit, de citron vert frais, de sirop de demerara et de bitter, garni de quartiers de lime et d’une enveloppe de toile de jute qui transforme un simple verre de martini en un minuscule Baby Yoda buvable.

La concoction est devenue virale en novembre 2020 après que l’actrice Jennifer Aniston a partagé le cocktail dans ses histoires Instagram, en disant: «Que la force soit avec nous», avec un emoji martini.

Young dit que voir sa création parcourir le monde a été une expérience amusante.

« C’est tellement surprenant et flatteur que des gens du monde entier réagissent à notre cocktail Baby Yoda », a déclaré Young à 45secondes.fr Food dans un e-mail. «Ce fut une année difficile pour les entreprises partout dans le monde, en particulier dans l’hôtellerie, alors nous avons pensé que nous allions essayer de nous amuser et créer quelque chose d’intéressant … nous pensions seulement que cela serait vu par nos clients locaux mais c’était incroyable de le voir partagé partout dans le monde monde. »

Bien que Young ne m’ait pas fourni de recette spécifique, j’ai décidé d’essayer de faire mon propre cocktail Baby Yoda pour un happy hour à la maison.

Pour ma version, j’ai versé 2 onces de vodka, le jus d’un demi citron vert frais, un demi kiwi embrouillé, un soupçon d’amer et une once de sirop de demerara (qui a les mêmes proportions que le sirop simple de base (1: 1) mais swaps en sucre demerara ou turbinado).

Ma station de cocktails Baby Yoda à la maison comprenait de la vodka, des limes, des kiwis, des myrtilles, du sirop de demerara et des amers. Terri Peters

Après avoir versé la concoction dans un verre à martini refroidi, je l’ai garni d’épis faits de quartiers de citron vert et d’yeux faits de myrtilles sur une brochette en bois. La cape provenait d’un vieux morceau de toile de jute dans ma réserve de fournitures d’artisanat (bonne chose que je garde tout!).

Bien que mon cocktail n’ait pas exactement la même teinte verte que Young, il avait un goût incroyable. Le kiwi confus ajoutait un caractère fruité qui adoucissait l’acidité du jus de citron vert frais, et le sirop de démerara ajoutait un fumé semblable à de la mélasse à la boisson – il avait la sensation parfaite de cocktail artisanal.

Le cocktail Baby Yoda de Young pourrait également être servi comme un mocktail, remplaçant de l’eau pétillante pour la vodka. Terri Peters

Baby Yoda était presque trop mignon pour boire – mais après une gorgée, je n’avais aucun scrupule à ce sujet.

Un autre avantage de cette adorable création? Cela ferait également un bon mocktail pour les enfants. J’ai dit à mes enfants que si nous avions un autre happy hour « mandalorien », j’essaierai de les préparer avec de l’eau pétillante à la place de la vodka.

Après tout, il s’agit d’une création de cuisine qui concerne plus la présentation que la teneur en alcool.