Comment prendre soin de vos appareils contre la chaleur extrême en les empêchant de surchauffer

Expliquons comment entretenir nos appareils contre la chaleur extrême, à la fois vos smartphones et ordinateurs portables ou tablettes. L’été et une vague de chaleur peuvent être un ennemi mortel pour vos appareils, et personne ne voudrait être surpris qu’ils soient endommagés faute de prendre une ou deux mesures de base.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur mesures génériques que vous pouvez prendre sur n’importe quel appareil électronique, bien que nous puissions en mentionner certains qui sont plus orientés vers des appareils plus spécifiques. Et comme nous le disons toujours dans Xataka Basics, si vous considérez que nous n’avons mentionné aucun conseil que vous jugez approprié, nous vous invitons à le partager avec tout le monde dans la section commentaires.

Évitez la lumière directe du soleil

Votre appareil n’est peut-être pas un vampire, mais lorsque le soleil se lève, il est important que éviter la lumière directe du soleil. Et c’est que lorsque le soleil vous frappe, vous aurez toujours plus de chaleur, et pour les appareils électroniques, c’est exactement la même chose. Donc, les mettre au soleil même sur le bureau de votre chambre va les faire trop surchauffer.

Et évidemment, si cela peut arriver à la maison avec votre ordinateur portable ou de bureau, il en va de même lorsque vous sortez de la maison avec votre mobile. Essayez de ne jamais le laisser penché là où il est exposé à la lumière directe du soleil, car même si vous ne l’utilisez pas, car lorsque vous voulez vous en rendre compte, vous pouvez l’avoir très chaud.

À la maison, CPU bien ventilé

En hiver, cela peut ne pas arriver trop si vous avez votre tour d’ordinateur dans une zone un peu encadrée où les ventilateurs ne dissipent pas bien la chaleurCependant, si vous jouez à des jeux exigeants ou utilisez des programmes qui pressent l’ordinateur, vous pouvez avoir des problèmes de surchauffe. Imaginez bien si vous ajoutez une vague de chaleur à l’équation.

Lorsqu’il fait très chaud, il est particulièrement important que la tour dans un endroit aussi clair que possible, qu’il n’y a rien qui puisse empêcher les ventilateurs d’expulser l’air chaud à l’intérieur, et qu’il ne soit pas enfermé dans un endroit où l’air chaud qu’il expulse s’accumule.

À la fois sur un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, il est très important que vous le nettoyiez en été, en mettant un accent particulier sur vérifier que les ventilateurs internes sont propres, et que le système de refroidissement fonctionne correctement. Si vous avez des problèmes de chaleur ou des réinitialisations dans votre tour, n’excluez pas de devoir améliorer sa ventilation.

Réduisez les processus d’arrière-plan

Plus le processeur de votre appareil fonctionne, plus il chaufferaDonc, un bon conseil que vous pouvez donner est de réduire autant que possible les processus qui s’exécutent en arrière-plan de votre mobile ou de votre ordinateur. Vous pouvez commencer par fermer les applications que vous n’utilisez pas et examiner celles qui s’exécutent en arrière-plan pour fermer celles que vous n’utilisez pas.

En faisant cela, vous serez libérant autant de travail que possible pour le CPU, qui est l’un des composants qui dissipe plus d’énergie sous forme de chaleur. Et bien sûr, moins votre ordinateur génère de chaleur, moins il surchauffera lorsque la température extérieure est élevée.

Gardez l’écran éteint lorsque nous n’utilisons pas l’appareil

Lorsque la chaleur est extrême, toute mesure que nous prenons pour tenter de réduire la chaleur générée dans votre appareil par le fonctionnement de ses composants est toujours la bienvenue. En ce sens, nous pouvons également vous conseiller garder l’écran éteint chaque fois que vous n’utilisez pas l’appareil.

Avec cette méthode, non seulement vous réduirez la consommation de la batterie mobile, mais vous favoriserez également la dissipation thermique en n’ayant pas de composant allumé. Sur mobile, il peut être plus facile d’avoir des écrans qui s’éteignent automatiquement en quelques secondes, mais veillez à laisser l’ordinateur portable ou de bureau avec l’écran allumé les jours les plus chauds.

Réduit la luminosité de l’écran

Dans le même sens que le point précédent, les jours plus chauds, vous pouvez réduire la luminosité de l’écran pour minimiser la consommation de la batterie et réduire la chaleur que le mobile doit dissiper à tout moment. Cela peut être utile même si vous l’utilisez, pour que le mobile consomme moins et dissipe moins d’énergie sous forme de chaleur.

Passer en mode sombre

Lorsque l’écran fonctionne, il dissipe de l’énergie sous forme de chaleur. Mais bien sûr, le mobile ou l’ordinateur portable sont là pour les utiliser, et baisser la luminosité n’est pas toujours confortable. Dans ces cas, vous pouvez passer en mode sombre de sorte que lorsque vous utilisez des tons plus sombres, l’écran doit s’éclairer moins, ce qui éclaircit votre travail.

Aujourd’hui, les principaux systèmes d’exploitation ont leur mode sombre, y compris Windows ou macOS, mais aussi sur les appareils mobiles. De plus, des applications telles que WhatsApp, Facebook, Gmail, Instagram et pratiquement les principales que vous pouvez utiliser sur votre mobile ou même ses versions Web ont également la possibilité d’activer un mode sombre.

Il utilise une charge normale au lieu de rapide

La charge rapide de vos appareils est puissante et Cela peut rendre la batterie du téléphone portable plus chaude que lorsque vous le chargez de manière conventionnelle et pas si vite. Par conséquent, lorsque vous devez charger le mobile dans des moments de chaleur extrême, il peut être utile d’utiliser une charge normale au lieu d’une charge rapide.

Cependant, tous les appareils ne vous permettront pas de contrôler le type de chargeC’est donc quelque chose que c’est un conseil que vous devez suivre autant que possible. Si vous n’avez pas le choix, essayez de charger l’appareil si possible dans une zone où il ne fait pas aussi chaud ou est à l’ombre.

S’il a surchauffé, mettez-le à l’ombre

Ce sont de nombreux conseils et l’être humain a tendance à être désemparé. Que pouvez-vous faire si votre appareil a déjà surchauffé? Eh bien, ici, vous n’avez pas à attendre les problèmes, si vous sentez qu’il fait trop chaud, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour éviter une panne ou des dommages à tout composant.

Le plus recommandé est éteignez l’appareil et laissez-le reposer dans un endroit où il n’est pas exposé à la lumière directe du soleil. De cette façon, nous essaierons d’obtenir la température ambiante le plus rapidement possible. Lorsque vous remarquez qu’il a déjà une température plus normale, rallumez-le et essayez de ne pas le surchauffer à nouveau.

Une pause ne fera pas de mal non plus

Et enfin, mentionnez simplement que moins vous utilisez votre appareil, moins il chauffera. A ce propos, on peut dire que quand il fait plus chaud essayez d’utiliser l’appareil le moins possible, mais si vous n’avez pas le choix de travailler ou d’autres besoins, essayez de le faire fonctionner au minimum. Allez, n’obtenez pas le rendu d’une vidéo 4K à 45 degrés, du moins à moins que vous n’ayez d’autre choix que de le faire.

Dans le cas des mobiles, n’excluez pas non plus de retirer le couvercle que vous avez peut-être mis pour l’alléger un peu plus. Mais bien sûr, si nous ne l’avons pas dit plus en détail, c’est que cela exposera toujours votre mobile à d’autres risques comme les chutes.