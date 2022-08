Comment pouvez-vous aider vos enfants à se sentir plus sûrs d’eux ?

En tant que parents, l’un des aspects les plus difficiles de la parentalité est d’élever la confiance en soi de nos enfants. Surtout dans le monde moderne, la confiance en soi et la confiance en soi sont rares. Beaucoup de gens se concentrent sur ce qu’ils ne peuvent pas faire plutôt que sur ce dont ils sont le plus capables. C’est un problème sérieux, et nous recommandons fortement à tout parent d’essayer de libérer son enfant.

L’estime de soi est vitale pour un enfant, mais l’élever n’est pas facile. Voici cependant trois activités éprouvées qui pourraient les aider à sortir de cette ornière particulière.



Photo : Ben White/Unsplash

Demandez-leur de prendre une décision

Cela peut sembler ridicule, mais de nombreux parents décident plus ou moins de tout pour leurs enfants. Cela peut amener leurs enfants à se sentir inadéquats ou incapables de faire les gros appels. Vous devriez donc chercher à donner à vos enfants plus de possibilités de prise de décision.

Quelque chose d’aussi simple que de les laisser choisir leur sac d’école, ou même ce que vous avez pour le dîner ce soir, peut être un point de départ vers la confiance en soi. Ajouter un peu de contrôle et d’agence dans leur vie peut les aider à se sentir plus assurés dans leurs capacités de prise de décision.

Photo : Jonathan Borba/Unsplash

Demandez-leur de se diversifier

L’une des meilleures façons d’augmenter la confiance en soi est de faire essayer à votre enfant une nouvelle activité ou expérience. Il peut s’agir d’essayer de nouveaux aliments, d’essayer un nouveau sport, de soulever un instrument pour la première fois ou de jouer à un jeu vidéo différent.

Ceci est vital car cela aide vos enfants à voir qu’ils peuvent faire des choses en dehors de leurs limites actuelles habituelles. Une fois qu’ils voient des progrès et des améliorations dans cette activité, cela peut également améliorer leur confiance en soi. Au fil du temps, cela les encourage à prendre des risques positifs et à essayer de nouvelles choses.

Demandez leur avis

Cela peut sembler bizarre, mais de nombreux parents disent à leurs enfants leur opinion sur un sujet sans demander à leurs enfants ce qu’ils en pensent. Pire encore, de nombreux parents « corrigeront » leur enfant si leur opinion s’écarte de ce que le parent croit. À moins que vous ne parliez de faits, c’est-à-dire que 2 plus 2 égalent 4, vous ne devriez pas chercher à dire à votre enfant quelles sont ses opinions.

Au lieu de cela, demandez-leur ce qu’ils pensent et même si vous n’êtes pas d’accord, essayez de savoir comment ils en sont arrivés là. Cela aide les enfants à expliquer leur raisonnement, en montrant leur intellect et leurs capacités de déduction. Souvent, ils vous impressionneront par leurs conclusions !

Effectuez ce qui précède et vous pourrez rendre votre enfant plus confiant et plus capable.