Comment planifier un auto-nettoyage des données dans Telegram pour économiser de l’espace sur votre mobile

Au lieu de supprimer manuellement les données Telegram, vous pouvez configurer un nettoyage automatique de temps en temps. Alors vous pouvez le faire.

Telegram s’occupe de supprimer les données pour vous afin que vous ne manquiez pas d’espace.

rejoindre la conversation

Les plateformes de messagerie de notre mobile sont une source incessante de nouvelles images, documents et autres fichiers qui peu à peu consomment l’espace de notre téléphone mobile. C’est pourquoi nous recommandons une fonction très utile de Telegram qui est responsable de supprimer automatiquement les fichiers d’application auxquels vous n’avez pas accédé pendant une certaine période de temps.

Au lieu d’avoir à accéder à la galerie de votre mobile Pour supprimer manuellement les photos et vidéos que vous ne voulez pas enregistrer, Telegram le fera pour vous lorsqu’il détectera qu’il y a des fichiers que vous n’avez pas visités depuis un certain temps. C’est l’une des fonctionnalités de Telegram visant à utiliser le moins d’espace possible sur votre appareil. En fait, dans la grande mise à jour fin 2022, il a ajouté une nouvelle fonction avec laquelle nous pouvons voir les fichiers qui occupent le plus pour les supprimer rapidement.

Comment programmer un auto-nettoyage des données dans Telegram

Telegram a passé des années à s’inquiéter de prendre le moins de place possible sur les appareils où nous l’avons installé. En effet, dans la rubrique « Utilisation du stockage » nous pouvons trouver une multitude d’options pour voir quelles conversations occupent le plus de stockage, combien d’espace l’application entière nécessite et même un auto-nettoyage des fichiers multimédias en cache.

Si vous activez cette fonction, Telegram se charge de supprimer automatiquement les photos, vidéos et autres fichiers multimédias auxquels vous n’accédez pas pendant une période de temps que vous choisissez vous-même. L’autonettoyage est divisé en chats, groupes et canaux privés, c’est-à-dire que vous ne pouvez l’utiliser que dans certaines conversations. Concernant le temps, vous pouvez choisir entre 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou jamais. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Telegram et affichez le menu de gauche. Entre en « Paramètres ». Appuyez sur « Données et stockage ». Accédez maintenant « Utilisation du stockage ». Balayez vers le haut et configurez la section « Nettoyage automatique des médias en cache ». Par exemple, vous pouvez choisir de supprimer les fichiers multimédias des groupes que vous n’utilisez pas au bout d’une semaine. Vous pouvez également utiliser la fonction « Taille maximale du cache »qui supprimera les fichiers multimédias les plus anciens afin que l’espace occupé par Telegram ne dépasse jamais la limite que vous avez définie.

Si vous faites partie de ces utilisateurs qui sont paresseux pour entrer dans la galerie pour nettoyer les fichiers, cet outil Telegram est idéal pour vous. Dans la section « Utilisation du stockage », nous recommandons également analyser le graphique initial, avec lequel vous pouvez détecter quel type de contenu occupe le plus d’espace sur Telegram. Si vous sélectionnez une section en question, vous pouvez supprimer directement les données pour économiser de l’espace.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?