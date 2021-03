Parfois, les photos partagées sur les plates-formes de messagerie instantanée nécessitent des modifications avant de pouvoir être envoyées, c’est pourquoi les applications les plus populaires disposent d’outils plus ou moins sophistiqués à cet effet. Whatsapp ce n’est pas la meilleure plate-forme de ce point de vue, mais à l’intérieur, elle comprend un outil utile qui vous permet de pixéliser des parties de certaines photos pour protéger la vie privée de ceux qui y apparaissent. La fonctionnalité n’est actuellement présente que dans les versions iOS de l’application, mais ceux qui ont un téléphone Android ont toujours des alternatives disponibles.

À quoi sert la pixellisation d’une photo sur WhatsApp

Pixelliser une photo sur WhatsApp rend certains détails de l’image méconnaissables sans les censurer complètement. C’est une solution plus élégante que la censure classique appliquée en écrivant sur l’image avec l’outil plume, mais qui aboutit au même résultat. Pixellisation des visages et des yeux par exemple l’identité est protégée de qui apparaît sur une photo – qui peut être un mineur ou un manifestant lors d’une manifestation; si la photo envoyée devait être transmise en commençant à circuler en ligne sans contrôle, il serait encore plus difficile de retracer qui y figure.

Comment pixéliser des photos sur WhatsApp

L’outil pour pixelliser les photos sur WhatsApp est l’un des rares disponibles directement dans l’application de messagerie et il n’est même pas particulièrement intuitif à trouver. Dans les versions iOS de l’application, pour l’avoir disponible, vous devez d’abord joindre la photo souhaitée au message que vous êtes sur le point d’envoyer au destinataire; une fois que la photo est ouverte et que les outils d’édition apparaissent, il suffit de cliquer sur Outil plume: dans le dégradé de couleurs mis à disposition il y en a un très particulier en bas, qui représente des pixels. Toucher ce point sur le dégradé transforme le stylo en un outil de flou qui, au lieu d’écrire sur la photo modifier les informations ci-dessous les transformer en pixels.

Comment pixéliser des photos sur WhatsApp pour Android

Si l’option n’est pas disponible, j’espère que sa fonction est cachée parmi les outils de retouche photo inclus dans le système d’exploitation (l’effet est souvent appelé Mosaic) ou passez à l’une des nombreuses applications disponibles dans le magasins numériques. Le Play Store et l’App Store proposent de nombreuses alternatives, toutes pour la plupart gratuites avec des publicités ou pour un coût de quelques euros.

