Comment photographier la «  grande conjonction  » du solstice d’hiver de Jupiter et Saturne ce soir

Vous prévoyez de regarder la «grande conjonction» de Jupiter et de Saturne ce soir (21 décembre)? Vous pouvez photographier l’événement une fois en 800 ans avec juste le téléphone portable dans votre poche.

Ce soir, Jupiter et Saturne seront si proches l’un de l’autre dans le ciel nocturne qu’ils apparaîtront comme une seule «étoile» brillante. La paire se rapproche une fois tous les 20 ans, mais ce soir, les planètes seront les plus proches qu’elles aient été dans le ciel nocturne depuis près de 800 ans.

Cela ne signifie pas que les planètes sont en fait proches les unes des autres dans le cosmos, mais elles apparaître être juste les uns sur les autres depuis notre point de vue sur la planète Terre.

Grande conjonction 2020: Conseils de la NASA pour voir Jupiter et Saturne comme une « étoile de Noël »

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne n’apparaîtront qu’à un dixième de degré l’un de l’autre, soit à peu près l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Alors, comment photographier la « grande conjonction » de ce soir?

Tout d’abord, vous devrez trouver les planètes dans le ciel nocturne. Jupiter et Saturne apparaîtront comme un seul point dans le ciel et seront beaucoup plus brillants que la plupart des autres étoiles du ciel, si brillants que vous n’avez pas besoin d’être sur un site sombre pour les voir. Peu de temps après le coucher du soleil, si vous êtes dans l’hémisphère nord, vous pourrez apercevoir le couple dans le ciel sud-ouest. Depuis l’hémisphère sud, vous pouvez repérer les planètes dans le ciel occidental.

Une fois que vous vous êtes concentré sur la conjonction, il est temps de photographier.

Utiliser un téléphone portable

Si vous utilisez votre téléphone portable, les planètes seront suffisamment lumineuses pour être visibles avec l’appareil photo de votre téléphone. Pour optimiser votre photo, cependant, NASA recommande quelques astuces.

Il ne sera pas très utile de zoomer sur les planètes, mais leur cadrage peut les aider à apparaître dans votre image, selon la NASA. Vous pouvez également mettre l’appareil photo de votre téléphone en «mode nuit», disponible sur certains modèles de téléphones portables et qui implémente automatiquement une longue exposition stabilisée dans vos images. Vous pouvez tenir votre téléphone lorsque vous utilisez le mode nuit, mais il est plus facile de le maintenir stable pendant cette longue exposition si votre téléphone est sur un trépied ou posé contre quelque chose.

Vous pouvez même utiliser un objectif grand angle avec votre téléphone, qui se trouve dans les paramètres de nombreux téléphones portables. Cela vous permettra de mettre en place la composition de votre image et d’expérimenter le cadrage, selon le même guide.

Utilisation d’un reflex numérique

Si vous utilisez quelque chose d’un peu plus lourd, comme un appareil photo reflex numérique, La NASA a partagé quelques conseils pour vous aussi. D’une part, vous pouvez régler la mise au point de votre appareil photo sur Infini en mode de mise au point manuelle, qui affichera les planètes avec une définition plus nette. Vous pouvez également ouvrir votre ouverture aussi large que possible, laissant entrer autant de lumière que possible. Avec un reflex numérique, vous pouvez également raccourcir votre vitesse d’obturation si vous rencontrez des problèmes d’instabilité.

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un appareil photo sur un téléphone portable, s’il est disponible, est la possibilité d’utiliser un téléobjectif pour voir les planètes individuellement et même voir leurs caractéristiques uniques. En fait, avec un téléobjectif de 200 mm, vous devriez même pouvoir voir les quatre lunes galiléennes, ou plus grandes, de Jupiter. Avec un télescope ou un objectif plus long, vous pouvez même voir les anneaux de Saturne et capturer plus de détails avec une résolution plus élevée.

Des conseils pour tout le monde

Quel que soit l’appareil photo que vous utilisez, il peut être utile d’utiliser un trépied ou de stabiliser votre appareil photo ou votre téléphone contre quelque chose de solide. Cette technique peut à la fois stabiliser votre main pour une photo plus claire et vous permettre de prendre une exposition plus longue, laissant entrer plus de lumière et vous aidant à mettre les planètes au centre de votre photo, selon la NASA . Si vous photographiez les planètes avec un reflex numérique et un trépied, « utilisez une vitesse d’obturation pouvant aller jusqu’à quelques secondes. Plus que cela et la rotation de la Terre étalera les planètes et les étoiles », suggère la NASA dans le même guide.

Quelle que soit la caméra que vous utilisez pour photographier l’événement, vous disposerez d’une ou deux heures lorsque les planètes seront visibles en début de soirée, peu après le coucher du soleil. Pendant ce temps, le ciel changera de couleur et s’assombrira. En restant à l’extérieur pendant tout ce temps, vous pouvez essayer de photographier la conjonction sous différentes lumières au fur et à mesure que le ciel change, en capturant les planètes avec le coucher du soleil et le ciel nocturne sombre, suggère la NASA.

De plus, alors que vous essayez peut-être de capturer la conjonction elle-même, si vous jouez avec la composition de votre photographie, en encadrant les planètes avec des arbres ou des bâtiments au premier plan, cela peut ajouter un intérêt visuel et peut-être souligner le point de lumière brillant qui vous a apporté à l’extérieur, selon la NASA.

Quelle que soit la méthode avec laquelle vous prévoyez de visionner et de photographier l’événement, croisez les doigts par beau temps, car les nuages ​​pourraient vous empêcher d’assister à une «grande conjonction» claire et lumineuse.

Note de l'éditeur: Si vous capturez une vue imprenable sur la grande conjonction du 21 décembre et que vous souhaitez la partager avec 45secondes.fr pour une histoire ou une galerie, envoyez des images et des commentaires à

