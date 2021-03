Comment passer un appel WhatsApp ou un appel vidéo à partir d’un PC et d’un Mac

Ces derniers jours, les développeurs de Whatsapp ont apporté une fonctionnalité longtemps attendue par certains utilisateurs sur la plateforme de messagerie: appels et appels vidéo depuis PC et Mac. Jusqu’à il y a quelques jours, en fait, pour passer un appel audio ou vidéo via le service, il était nécessaire d’utiliser le smartphone; Cependant, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité de rester en contact même et surtout depuis le bureau ou le canapé de la maison, sans avoir à tenir un téléphone contre l’oreille ou devant le visage. Pour cette raison, même si avec un peu de retard, le groupe Facebook a également apporté des appels et des appels vidéo aux versions informatiques de l’application: les faire est facile, et pour commencer il suffit de suivre quelques étapes.

Installez l’appli

Malheureusement, les appels WhatsApp et les appels vidéo depuis PC et Mac ne sont pas disponibles sur l’interface Web WhatsApp normale, ce qui permet de discuter à partir des fenêtres du navigateur. Les développeurs ont réservé des appels audio et vidéo pourApplication de bureau WhatsApp qu’ils ont développé spécifiquement pour les plates-formes Windows et macOS; pour cette raison, la première étape pour atteindre vos contacts par ce moyen est d’installer le logiciel de votre ordinateur en téléchargeant la version correcte à partir de cette adresse.

Associez WhatsApp pour Windows ou macOS à votre compte

Comme avec WhatsApp Web, les applications PC et Mac associé au smartphone principal sur lequel le service est utilisé. La méthode est la même: en ouvrant l’application depuis le téléphone, vous devez visiter les paramètres puis la section Web WhatsApp pour ouvrir la caméra interne de l’application. Dans le même temps, lors de l’ouverture de la version ordinateur, vous devez suivre les instructions jusqu’à ce que vous voyiez le QR Code qui sera encadré avec le téléphone: les deux appareils seront ainsi associés vous permettant de visualiser les contacts et les conversations même sur l’ordinateur.

Où sont les appels WhatsApp et les appels vidéo pour les ordinateurs

À ce stade, il est déjà possible d’effectuer le premier appel ou appel vidéo. Le bouton correspondant se trouve dans les conversations: dans la barre supérieure, celle qui contient le nom du contact, vous pouvez appuyer sur le symbole de la caméra pour démarrer un appel vidéo et sur le symbole du combiné pour démarrer un appel audio. Au premier essai, l’application demandera la permission pour accéder à la webcam et au microphone: une fois l’autorisation accordée, les communications peuvent démarrer. Pour le moment, les appels et les appels vidéo ne sont disponibles que dans des conversations uniques et non en groupes; cette fonctionnalité viendra plus tard dans l’année.

