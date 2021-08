Comment passer le test Q et savoir si vous êtes un bon menteur

Clearblue Test de Grossesse Digital

Description : Le test Clearblue Digital permet de savoir si vous êtes enceinte ou non, et si oui, il vous indique l'âge de la grossesse. C'est le 1er test de grossesse électronique de ce genre à avoir été lancé dans le monde. Il offre tous les avantages de la gamme Clearblue : il est fiable à plus de 99% dès le premier jour de retard des règles, il est simple d'utilisation. Comment fonctionne-t-il ? Il détecte dans les urines l'hormone de grossesse hCG à n'importe quel moment de la journée, dès la date présumée de vos règles, grâce à un lecteur optique qui analyse pour vous le résultat et l'affiche en toutes lettres. En effet, lorsque vous attendez un bébé, votre corps sécrète une hormone de grossesse appelée hormone Gonadotrophine Chorionique humaine (hCG). La quantité d'hCG présente dans votre organisme augmente rapidement durant les 12 premières semaines de la grossesse. Bien que le taux d'hCG atteigne un maximum entre les 7ème et 12ème semaines, il reste plus élevé que la normale pendant le reste de la grossesse et jusqu'à environ 3 semaines après l'accouchement. Le taux d'hCG reste au-dessus de la normale pendant 9 semaines environ si vous avez fait une fausse-couche ou subi une interruption de grossesse. À noter : Clearblue propose d'autres produits (que vous retrouverez sur votre parapharmacie en ligne Santédiscount), comme des tests d'ovulation par exemple. Conseils d'utilisation : Avant d'effectuer le test, il est absolument impératif d'insérer la recharge dans l'appareil. Lorsque vous êtes prête, suivez la procédure : retirez la recharge de sa pochette de protection ; enlevez le capuchon ; repérez les flèches bleues sur l'appareil et sur la recharge et alignez-les de façon à ce qu'elles pointent l'une vers l'autre ; insérez la recharge dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le symbole 'Test prêt à l'emploi' apparaîtra à l'écran ; placez la tige absorbante, pointée vers le bas, sous votre jet d'urine pendant 5 à 7 secondes (ou trempez la tige absorbante dans l'échantillon d'urine recueilli pendant 15 secondes) ; le symbole indiquant que le test est prêt à être lu se mettra à clignoter au bout de 20 à 30 secondes. N'éjectez pas la recharge à ce stade ; attendez 3 minutes avant de lire le résultat pour savoir si vous êtes enceinte ou non. Il est possible que certains résultats s'affichent en moins d'une minute. Conditionnement : Boîte d'1 test de grossesse.