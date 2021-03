Comment passer des appels vidéo à partir de 50 personnes sur WhatsApp

Sur la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp il est possible de contacter jusqu’à 8 personnes par appel vidéo en même temps, mais la limite numérique rend les grands rassemblements impossibles en utilisant le service. Heureusement, il existe un moyen de étendre le nombre de participants jusqu’à 50 à partir de WhatsApp: le faire est facile sur toutes les versions de l’application – de celle pour Android à celle pour iOS, en passant par WhatsApp Web.

Comment passer des appels à partir de 50 participants à partir de WhatsApp

La fonction à utiliser est celle de Pièces, une nouveauté que l’application du groupe Facebook a introduite il y a quelques mois et qui s’intègre à la plateforme de messagerie au sein du réseau social, ou Facebook Messenger. Les Messenger Rooms ont la capacité de collecter jusqu’à 50 participants et ont été introduites dans WhatsApp sous la forme d’un bouton: vous pouvez atteindre au sein d’une seule conversation ou d’un groupe J’appuie sur le bouton du trombone à côté de la zone de saisie de texte. À ce stade, au lieu de joindre une photo ou un fichier audio, appuyez simplement sur le bouton bouton pour les chambres: l’icône est la silhouette d’une caméra vidéo qui contient le symbole stylisé d’une chaîne, ou d’un lien, à l’intérieur.

Qui a leApplication de messagerie déjà installé dans le téléphone si vous le trouvez ouvert à l’écran; ceux qui n’ont pas Facebook Messenger installé sur leur téléphone ou qui démarrent à partir de WhatsApp Web se verront offrir le version du navigateur de la plate-forme. Le résultat ne change pas: si ce n’est pas déjà arrivé, le système demande à s’authentifier auprès de la plateforme avec Nom d’utilisateur et mot de passe Facebook. À ce stade, les étapes à suivre sont simples et bien expliquées dans Messenger: en appuyant sur le bouton Créez une pièce comme le lieu de rencontre virtuel s’ouvre en utilisant votre identité sur Facebook; le bouton qui apparaît ensuite est appelé Envoyer le lien sur WhatsApp et attache un lien dans le chat souhaité qui, s’il est suivi, conduit les participants directement vers la salle nouvellement créée.

Ce qu’il faut pour participer

Celui qui crée une salle doit nécessairement s’authentifier sur Messenger, mais celui qui participe il n’est pas nécessaire d’avoir une application installée ou d’avoir un compte sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier cas, il vous est simplement demandé de entrez le nom avec qui vous souhaitez être reconnu par les autres participants à la conversation; si, en revanche, vous avez un compte Messenger ou Facebook déjà stocké dans votre navigateur ou dans une application installée, le système facilitera l’entrée avec cette identité mais permettra toujours de la répudier et de continuer en tant qu’invités.

