Comment passer des appels de groupe avec les enceintes Amazon Echo

En raison de la pandémie de Covid-19, 2020 a été entre autres l’année des appels en ligne et des appels vidéo, entre amis, collègues et parents. Parmi les nombreuses plateformes qui au cours des derniers mois ont proposé ou enrichi leur offre de communication entre deux ou plusieurs interlocuteurs, il y avait aussi en fin d’année Amazone, qui annonçait dans ces heures la possibilité de réaliser appels de groupe en utilisant le haut-parleurs de la gamme Echo et l’assistant numérique Alexa.

La nouvelle fonctionnalité arrive à un moment où elle pourrait être particulièrement utile: celle des vacances de Noël, où beaucoup voudront se mettre en contact avec leur famille. Les appels de groupe déclenchés par Amazon permettront un maximum de 7 personnes pour rejoindre le même appel et ils auront ensemble un avantage et un inconvénient, c’est-à-dire d’utiliser les produits Echo, Echo Dot et Echo Show comme haut-parleurs et microphones. D’une part, en effet, comme ces appareils résident généralement dans le salon ou dans les pièces les plus fréquentées de la maison, ils vous permettent de converser avec vos contacts confortablement assis sur le canapé, depuis la cuisine, depuis le bureau ou depuis la chambre sans avoir à utiliser aucun appareil supplémentaire. En revanche, ceux qui n’ont pas ces gadgets chez eux auront plus de mal à rejoindre les appels, et devront installer l’application Alexa sur leur smartphone (qui, cependant, n’est pas immédiatement compatible avec cette nouveauté).

Comment configurer et démarrer des appels

Dans tous les cas, avant de démarrer les communications de groupe, chaque appareil doit être associé au même groupe des autres utilisant les applications Alexa du propriétaire. Une fois cette phase de configuration terminée, une commande vocale telle que: «Alexa, appelle ma famille» ou le nom du groupe choisi suffira à lancer l’appel. Pour le moment, en bref, le service lancé par Amazon ne vise pas à chevaucher complètement des opposants tels que Zoom et WhatsApp, mais il semble plus axé sur l’établissement d’un lien habituel entre des groupes de personnes consolidés, comme la famille et les amis.