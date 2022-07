Comment partager un calendrier Google avec quelqu’un

Partager

Les calendriers Google sont très utiles dans les environnements de travail. C’est ainsi qu’ils sont partagés avec vos contacts.

L’application de calendrier de Google est en train de devenir l’une des plus pratiques, simples et utiles que vous puissiez utiliser. Dans les environnements de travail, Le calendrier Google permet de partager nos calendriers avec n’importe quel utilisateur. Ce court tutoriel vous aidera à apprendre comment vous pouvez envoyer un calendrier à n’importe qui dans votre environnement de travail. Facile, simple et sans aucune complication. En fait, dans l’une de ses dernières mises à jour, il est beaucoup plus facile de s’organiser avec cet outil.

Google Agenda, l’outil de planification parfait

C’est l’une des applications gratuites que Google met à notre disposition et avec laquelle nous pouvons organiser n’importe quelle tâche ou événement. Dans les environnements de travail, Google Calendar est très utile, car vous pouvez créer des calendriers de toutes sortes pour vos employés. Par exemple, partager un calendrier d’entretiens avec les ressources humaines ou planifier les tâches d’un service. Le mieux c’est que vous pouvez créer autant de calendriers que vous le souhaitez et les partager avec autant de personnes que vous le souhaitez. C’est la façon de le faire.

Comment partager un agenda Google

Nous partons du principe que vous avez un compte Google et que vous savez comment créer un calendrier. Dans tous les cas, c’est très simple, il vous suffit d’entrer sur le site Web de Google, d’entrer vos informations d’identification aux neuf points qui apparaissent à côté de votre photo de profil. Vous trouverez Calendrier automatiquement.

Vous pouvez générer le calendrier que vous voulez, en lui donnant un nom descriptif. L’application vous permet créer tous les calendriers dont vous avez besoin, donc si vous allez l’utiliser beaucoup, il est préférable d’être très précis lorsque vous le nommez. Préciser vous aidera à ne pas vous perdre. Oubliez les noms comme « Comptabilité » ou « Divers »

Pour partager votre calendrier, il vous suffit d’aller sur le côté gauche et de sélectionner le calendrier que vous avez créé. Juste à côté, vous verrez 3 points, si vous cliquez dessus, il y aura une option appelée « Paramètres et partage ». Clique dessus. Au milieu du menu, vous verrez l’option « Partager avec certaines personnes », et juste en dessous, un bouton intitulé « Ajouter des personnes ».

Il ne vous reste plus qu’à ajouter les emails des personnes qui recevront votre calendrier. De plus, vous pourrez configurer les options pour que les destinataires puissent modifier le calendrier ou apporter des modifications. Il est très pratique que pour chaque contact vous créiez différentes options, car si tout le monde a la possibilité d’apporter des modifications, peut-être que la gestion du calendrier devient plus complexe. Vos contacts recevront automatiquement un e-mail les informant qu’ils peuvent désormais rejoindre ce calendrier.

De la même manière que vous pouvez partager un agenda Google, vous pouvez supprimer l’accès à n’importe quel utilisateur. C’est le cas typique d’une personne qui arrête de travailler pour votre entreprise et n’aura plus besoin du calendrier. Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans le menu « Partager avec certaines personnes », de rechercher ce contact et de cliquer sur le « X » pour fermer. Cette personne n’aurait plus accès au calendrier que vous avez créé.

Grâce au calendrier Google, vous disposez d’un outil très puissant avec lequel partager tout type d’événement ou de tâche. La société Mountain View est inégalée à cet égard lorsqu’il s’agit de fournir des applications utiles, gratuites et accessibles à tous. Et rappelez-vous que vous pouvez toujours imprimer votre calendrier Google au cas où vous voudriez prendre des notes manuscrites sur papier.

