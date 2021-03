Comment partager le mot de passe WiFi sur Android 12 avec À proximité

Sous Android 12, partager le mot de passe d’un réseau WiFi est plus facile que jamais. Vous pouvez donc le faire avec Partage à proximité.

Avec Android 12, c’est plus facile que jamais partager le mot de passe WiFi avec d’autres personnes est plus facile que jamais.

La dernière version du système d’exploitation introduit une nouvelle fonction qui vous permet d’utiliser le système de partage à proximité, destiné à partager des fichiers et des données entre appareils, pour envoyer la clé d’un réseau Wi-Fi à un autre appareil à proximité, rationalisant ainsi considérablement le processus et évitant d’avoir à copiez et collez le mot de passe ou devoir scanner un code QR.

Qu’est-ce que la proximité et comment ça marche?

De manière générale, le partage à proximité n’est rien de plus que La réponse de Google au système AirDrop d’Apple.

C’est un fonctionnalité destinée à partager des fichiers entre appareils complètement sans fil.

Cet outil est disponible sur tous les mobiles Android avec une version égale ou supérieure à Android 6.0, et est basé sur la technologie Wi-Fi Direct pour envoyer des informations. Grâce à Partage à proximité, il est possible de partager fichiers, liens, extraits de texte, images et d’autres types d’informations avec tout appareil Android à proximité, avec ou sans connexion Internet.

Étapes pour partager la clé Wi-Fi avec À proximité

Si ce que tu veux c’est partager une clé Wi-Fi avec À proximité, il faut savoir que cette fonction, pour l’instant, Il n’est disponible que sur Android 12. Si vous disposez d’un mobile compatible avec la nouvelle version, vous pouvez installer Android 12 pour tester l’actualité.

Une fois que vous avez un terminal mis à jour, les étapes pour partager la clé WiFi avec d’autres appareils ce sont:

Ouvrez l’application Paramètres système et accédez à la section Réseaux. Appuyez sur « Wi-Fi », puis sélectionnez le réseau auquel votre mobile est connecté. Choisissez l’option « Partager ». Appuyez sur « Partager avec à proximité ». Dans la fenêtre déroulante qui apparaîtra, choisissez l’appareil avec lequel vous souhaitez partager la clé.

C’est tout. Enfin, le récepteur du mot de passe uniquement vous devrez accepter l’envoi afin que vous puissiez recevoir la clé et l’utiliser pour vous connecter au réseau Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir, c’est un processus qui cela ne prend que quelques secondes, et cela peut faire gagner beaucoup de temps, surtout en ce qui concerne clés Wi-Fi longues et difficiles à lire.

