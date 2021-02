Comment partager des jeux sur Steam via le partage familial Steam

Si vous avez toujours voulu partager des jeux sur Steam avec ceux que vous aimez, c’est possible grâce à ce que l’on appelle le partage familial Steam; cela dit, voici comment partager vos jeux grâce au partage familial.

Comment partager des jeux via le partage familial Steam

Pour partager vos jeux avec quelqu’un, vous devrez vous connecter à Steam sur le PC de votre ami ou membre de votre famille. Une fois connecté, dirigez-vous vers les paramètres, puis cliquez sur l’option famille; après cela, vous devrez cliquer sur autoriser le partage de bibliothèque sur ce PC et vérifier leur nom de compte sous les comptes éligibles.

Après cela, déconnectez-vous, puis demandez à votre ami ou membre de votre famille de se reconnecter, et ils devraient voir vos jeux, et s’ils veulent y jouer, il ne leur reste plus qu’à les télécharger. Cependant, il existe des limitations avec le partage familial Steam; la première est que vous et votre ami ou membre de votre famille ne pouvez pas jouer aux mêmes jeux en même temps. De plus, si vous jouez actuellement à un jeu, toute votre bibliothèque sera verrouillée par les personnes avec lesquelles vous avez partagé vos jeux.

En relation: Comment jouer à Warhammer Total War 2 Campaign Co-Op

Vous ne pouvez pas non plus partager vos jeux avec plus de dix comptes; De plus, la personne avec laquelle vous avez partagé vos jeux ne pourra jouer à vos jeux que sur le PC que vous avez autorisé. Cela signifie que si votre ami ou un être cher devait démarrer Steam et se connecter à son compte sur un autre appareil, votre bibliothèque devra à nouveau être partagée.

Comment jouer au LAN avec des amis via le partage familial Steam

Le partage familial Steam peut également être utilisé pour jouer au LAN avec certains jeux comme Total War Warhammer 2 et autre Guerre totale titres. Pour jouer à LAG avec le partage familial Steam, vous devez d’abord être hors ligne sur votre compte Steam et être connecté sur un réseau LAN avec votre ami ou un être cher; si votre ami n’est pas dans la même maison que vous le pouvez, utilisez plutôt des programmes comme hamachi.

Une fois que vous êtes déconnecté sur Steam, démarrez en mode hors ligne et cliquez sur lancer sur le jeu auquel vous voulez jouer à une partie LAN. Après cela, demandez à votre ami d’héberger une partie coopérative ou multijoueur dans le jeu auquel vous voulez jouer; si cela fonctionne, vous devriez le voir apparaître sous LAN dans le jeu de votre côté.

Pour en savoir plus Vapeur, chez PGG, nous vous couvrons. Nous avons également une liste croissante de guides comme comment faire un épouvantail et comment faire entrer des barres de fer Stardew Valley. Nous avons également de nombreux guides sur d’autres jeux que vous pouvez trouver sur le hub de la page d’accueil.