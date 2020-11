PlayStation permet une fois de plus la possibilité de partager des jeux entre utilisateurs, une option très économique pour acquérir de nouveaux titres

L’une des fonctionnalités les plus appréciées depuis des années par les joueurs PlayStation 4 est qu’il est possible partager des jeux vidéo avec un autre utilisateur, sur une autre PS4, en utilisant le comptes principaux et secondaires. Grâce à cela, l’achat de jeux vidéo est devenu un processus beaucoup moins coûteux qu’il ne l’est en réalité, car diviser le coût total d’un tout nouveau jeu entre deux utilisateurs est quelque chose qui se voit certainement. Heureusement, nous savons que La PS5 permettra cette même « tactique ».

De cette manière, avec PS5, nous savions déjà à l’époque que cette fonction serait à nouveau disponible, bien que d’une manière quelque peu différente. Aujourd’hui, nous expliquons rapidement et facilement comment partager des jeux sur PS5 avec d’autres utilisateurs:

Étapes pour partager des jeux avec d’autres utilisateurs sur PS5

Dans le menu, faites défiler jusqu’aux paramètres. Dans la configuration de la console, nous devons passer aux utilisateurs et aux comptes. Dans cette option, nous devons afficher «Autre». Dans «Autre», nous trouverons le partage de console et le jeu hors ligne. Si l’option n’est pas activée par défaut, activez-la. Comme toujours, cette fonctionnalité ne peut être activée que par un seul utilisateur à la fois.

Ensuite, nous vous laissons avec quelques images dans le menu déroulant pour plus de clarté:

Et après avoir terminé ces étapes simples, nous aurions tout prêt pour partager des jeux PS5 avec un autre utilisateur. Logiquement, avoir maintenu cette possibilité gagnera en pertinence avec l’arrivée de plus en plus de jeux pour la nouvelle génération de consoles, comme Dieu de la guerre: Ragnarok ou Horizon interdit ouest entre autres.

Y a-t-il une limitation lors du partage de jeux physiques sur PS5?

Partager jeux vidéo au format physique C’est l’une des solutions les plus anciennes et les plus simples qui aient jamais existé dans l’industrie. Logiquement, le format physique est quelque chose qui peut arriver indistinctement entre plusieurs mains, car a priori il est impossible de mettre une sorte de restriction. Malgré le fait qu’à l’époque des rumeurs ont surgi qui, d’autre part, a souligné Les jeux vidéo PS5 détecteraient en quelque sorte une seule console comme étant la « propriétaire » même au format physique, il est déjà possible de réfuter cette théorie.

Ainsi, ceux qui souhaitent continuer à acheter des jeux physiques et les partager avec leurs amis et leur famille peuvent respirer: La PS5 ne dispose d’aucun mécanisme étrange qui rend impossible de laisser les jeux physiques à des tiers.

Enfin, au cas où quelqu’un se demande déjà comment il profitera de cette nouvelle positive, nous soulignerons que dans l’article suivant, vous trouverez nos jeux les plus remarquables pour la nouvelle console PlayStation qui débarquera au cours de la prochaine 2021:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂