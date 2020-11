Comment ouvrir le puits d’Asgard dans Assassin’s Creed: Valhalla

Dans la mission Globetrotter, nous devrons accéder au puits d’Asgard. Nous vous montrons la résolution de ce puzzle Assassin’s Creed: Valhalla.

Dans l’une des nombreuses visions d’Eivor, nous voyagerons dans le royaume des dieux. Cette mission est activée en améliorant notre camp, en particulier si nous construisons la maison pour Valka, la sorcière / diseuse de bonne aventure. À Asgard, ils nous demanderont d’accéder à un puits pour en extraire l’eau, mais nous devrons d’abord passer par une énigme.

Pour ouvrir le puits d’Asgard dans Assassin’s Creed: Valhalla, vous devrez utiliser la lumière émise par l’une des colonnes avec une balle. Mais attention, ne focalisez pas cette lumière sur d’autres colonnes ou miroirs directement. Ce que vous devez faire, c’est que la lumière soit dispersée, pour cela nous devons viser le grand verre au plafond où nous entrons. Ci-dessous dans la vidéo, nous vous montrons comment vous devez le faire pour accéder à ce puits d’Asgard.

Il est facile de se perdre dans ce puzzle si nous n’écoutons pas les paroles de notre compagnon Tyr. Dans mon cas, et au vu du volume déséquilibré de l’audio, il vaut mieux utiliser des sous-titres pour être attentif à tout. C’est lui-même qui nous donne l’indice pour faire le puzzle et accéder au puits d’Asgard. Puis il nous montre la sortie. J’espère que la vidéo vous a beaucoup aidé.

Assassin’s Creed: Valhalla est le dernier jeu vidéo de la saga des assassins d’Ubisoft. Il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox Series X et PlayStation 5. La version à laquelle nous jouons pour analyser est la Xbox One. Restez à l’écoute car ces jours-ci nous aurons des analyses et plus de guides sur Assassin’s Creed: Valhalla.

