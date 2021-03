Comment ouvrir des portes verrouillées dans Final Fantasy VII Remake?

Si vous ne voulez pas de blocages dans votre aventure, nous vous dirons comment ouvrir les portes bloquées dans Final Fantasy VII Remake.

En atteignant certaines parties du jeu, nous verrons une série de portes barrées avec un symbole au centre. Ces portes appartiennent au vil Don Corneo et ne peuvent être ouvertes qu’avec sa clé. Par conséquent, dans ce guide, nous vous expliquerons comment ouvrir le Final Fantasy VII Remake portes verrouillées.

Activer la mission secondaire

La première chose à faire est d’activer la commande « Don Corneo’s Caches ». Le principe de cette mission secondaire est d’ouvrir ces portes et nous pouvons l’activer une fois que nous aurons terminé la tâche «Voleur en fuite».

Au chapitre 14 après s’être entretenu avec Damon, au carrefour des sentiers du quartier du secteur 5, il va falloir se rendre au belvédère et là parler à Mireia. Une fois cela fait, nous visiterons ce personnage dans l’Église, ce qui nous donnera la clé qui ouvre les portes et cela activera la mission que nous avons citée plus tôt.

Nous devrons trouver un total de 3 cachettes. Le premier Il se trouve sur le mont de rouille, qui contient les objets de la matière de prière et un diadème en rubis. Le deuxième C’est au début du tunnel englouti de l’autoroute, qui nous donnera un diamant Tiara. Le dernier il est situé dans les égouts du Mercado Muro. Il va falloir activer un levier pour abaisser le niveau d’eau et ainsi accéder à la cache. Celui-ci contient un anneau de grenouille et le diadème d’émeraude.