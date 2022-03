Comment Oscar Isaac a réussi à convaincre Ethan Hawke d’être dans Moon Knight

in

L’acteur qui incarne le nouveau super-héros Marvel était indispensable pour trouver l’antagoniste. Inspiré de David Koresh, le chef de la secte décédé lors du massacre de Waco, au Texas, il sortira sur le petit écran ce mercredi.

©DisneyHawke dans le rôle d’Arthur Harrow.

De plus en plus d’acteurs doivent ravaler leur fierté et accepter de faire partie du Univers cinématographique Marvel (MCU) même s’ils ont souvent été vus manifester contre des productions de super-héros. L’un d’eux était Ethan Hawkequi à partir de ce mercredi fera partie de la franchise grâce à Chevalier de la luneoù il jouera le méchant de la nouvelle série de Disney+.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodienl’acteur a raconté comment c’était que oscar isaac l’a convaincu de rejoindre cette production de Disney+. Au Chevalier de la lunel’acteur jouera un méchant nommé Arthur Harrowqui est à la tête d’une secte et présente de grandes similitudes (il s’est même dit inspiré) avec David Koreshle chef des Branch Davidians qui a été tué par le FBI lors du massacre de Waco, au Texas.

Comme il l’a dit fauconlui et Isaac Ils habitent tout près, à Brooklynn, et ils se sont croisés dans une cafétéria où lui-même s’est rendu. Isaac celui qui l’a convaincu de rejoindre la série. Ce n’est pas seulement l’amitié qui les a fait travailler ensemble, mais cela a aussi beaucoup à voir avec le fait que les deux ont partagé des projets avec un réalisateur de renom comme Paul Schrader. Alors que faucon étoilé d’abord réformé en 2017, j’aisaak était devant Le compteur de cartes en 2021.

Mais ce n’était pas la seule façon dont faucon s’est rendu compte qu’il devait accepter de faire partie de MCU. Apparemment, il y avait un exercice qui lui a fait réaliser qu’il avait accepté le bon travail. « Nous avons tous les deux réalisé que nous aimions courir. C’était donc un excellent moyen pour nous de parler et d’apprendre à se connaître, de parler de la série et de résoudre les problèmes avec nos scripts. »compté fauconqui a expliqué qu’ils l’avaient fait pendant leur temps libre à Budapest, en Hongrie, où ils avaient tourné la fiction.

L’histoire que racontera Moon Knight

Chevalier de la lune Il fait partie des personnages les moins connus. merveille qui atteindra le public grâce à Disney+. L’histoire se concentre sur Marc Spectreun homme qui a vendu son âme à Khonshu, le dieu égyptien de la lune, afin qu’il puisse avoir une chance de plus lorsqu’il était sur le point de mourir. Cela l’a amené à développer de multiples personnalités et a dû les gérer. La fiction comprendra un total de six épisodes.

