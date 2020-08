Comment organiser une réunion avec plusieurs personnes sans devenir fou en utilisant Doodle, Strawpoll, Google Calendar ou Telegram

Les e-mails et la messagerie instantanée nous ont facilité l’organisation d’une réunion, mais vous pouvez commencer à trembler lorsque vous pensez à la messagerie et à la confusion que quelque chose comme organiser un dîner entre quatorze personnes via un groupe de messagerie. Avant de décider de la date et du lieu, vous pouvez envoyer des centaines de messages.

Heureusement, il existe des services avec lesquels, ajoutés à un mail ou à un groupe de messagerie, ils facilitent la tâche. Voyons certains d’entre eux afin que lorsque vous devez organiser un événement familial ou entre amis, vous ne finissez pas par perdre patience.

Doodle simplifie le choix d’une date

Le choix de la date d’une rencontre entre plusieurs personnes peut être grandement simplifié avec Griffonnage. C’est un service gratuit, qui peut être utilisé de manière très décontractée et sans même s’inscrire, avec lequel vous montrez à qui vous voulez les dates possibles pour organiser une réunion. Parmi les membres d’un groupe, toutes les possibilités sont votées, montrant un gagnant.

Vous pouvez commencer par cliquer sur ce lien. Après avoir choisi un nom et éventuellement un lieu pour l’événement, un calendrier apparaîtra dans lequel vous pourrez saisir toutes les dates possibles de la réunion que vous organisez:

Ci-dessous, vous pouvez ajouter quelques détails supplémentaires, comme permettre aux électeurs d’indiquer les dates où la réunion ne se passe pas bien ou limiter un vote par électeur pour être plus strict. Vous pouvez également autoriser le vote à rester anonyme afin qu’il n’y ait pas de discussions:

Enfin, il suffit de mettre notre nom et notre email pour recevoir les résultats de l’enquête, bien que le plus simple soit copiez l’adresse Web de l’enquête qui apparaîtra pour la partager dans un message électronique ou dans un groupe de messagerie.

L’avantage de Doodle est clair: au lieu de dizaines de messages essayant de décider d’une date, tout est simplifié dans une enquête Web. Vous pouvez faire le test dans l’enquête que j’ai créée à partir d’ici pour voir son apparence finale. Logiquement, la date qui aura reçu le plus de votes sera décidée.

Google Agenda: divers événements pour en choisir un

Une autre option est de décider de la date d’un événement en utilisant Google Agenda, une méthode peut être un peu plus compliquée à assembler mais plus familière en raison de la popularité de ce calendrier.

Dans celui-ci, nous pouvons créer toutes les dates possibles en ajoutant leurs événements correspondants dans le calendrier, en ajoutant les e-mails de tous les membres du groupe dans chacun d’eux afin qu’ils répondent s’ils vont venir à cette date en utilisant le RSVP du calendrier lui-même.

L’idée est que chaque membre du groupe n’accepte que l’événement ou les événements qui se déroulent bien, de sorte que la date qui reçoit le plus de votes soit décidée.

Strawpoll, l’enquête la plus rapide et la plus simple

Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que de dates, mais que faire si vous devez également décider du lieu de la réunion? Ensuite rien de mieux que de partager une simple enquête. Il existe d’innombrables pages Web qui proposent de les créer, et nous utiliserons le vétéran Strawpoll pour l’afficher.

Il suffit que nous accédions à son site Web, où une interface apparaîtra directement pour créer une enquête simple avec diverses options. Nous introduisons un titre avec les options, nous activons l’option pour autoriser plusieurs réponses pour chaque électeur si nous le souhaitons et cliquez sur le bouton Bouton “Créer un sondage” pour créer l’enquête.

L’enquête sera publiée automatiquement et nous n’aurons qu’à partager votre adresse Web par e-mail ou par messagerie instantanée avec d’autres amis. De toutes les options, c’est la plus simple, même pour décider d’une date si nous ne voulons pas nous compliquer avec les événements du calendrier.

Telegram et ses sondages comme un avantage

Si vous utilisez un groupe Telegram pour parler à un groupe d’amis, vous avez de la chance. Les groupes de ce service de messagerie ont intégré des enquêtes, et en créer une est très simple. Assez ça appuyez sur l’icône de clip pour attacher des éléments dans le chat de groupe, présent sur n’importe quel appareil:

Dans le menu qui apparaîtra, cliquez sur l’option ‘Sondage’, afin de la remplir avec une question et toutes les réponses possibles:

Comme dans le cas de Strawpoll, nous pouvons décider si chaque électeur peut choisir entre une ou plusieurs options. De plus, ici, il est permis de choisir entre un vote anonyme ou public. Une fois que nous l’avons envoyé, l’enquête ressemblera à ceci:

Malheureusement, ce n’est pas quelque chose qui peut être fait avec d’autres services plus courants tels que WhatsApp, mais si nous utilisons Telegram, c’est probablement la meilleure alternative qui vous viendra car elle est disponible dans la même application.

Image | Arthur Poulin