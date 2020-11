Dans Roblox Adopt Me, les joueurs peuvent s’habiller avec des tenues cool, adopter de jolis animaux légendaires et construire de superbes maisons. Mais se tenir au courant des derniers styles et décorer sa maison peut demander beaucoup de travail! Parfois, tout ce que vous voulez, c’est vous détendre avec vos amis et oublier tout le dur travail que vous avez accompli.

Heureusement, vous pouvez. Tout ce que vous avez à faire est d’inviter vos amis à une fête super amusante! Ce guide vous montrera comment organiser une fête dans Roblox Adopt Me en quelques étapes faciles.

Comment organiser une fête à Roblox Adoptez-moi

Pour organiser une fête, vous devez avoir un Pizza Place ou plus grande. Cela signifie que vous ne pouvez pas organiser de fête si vous avez une petite maison ou une maison familiale. La Pizza Place est la troisième mise à niveau disponible dans la liste des mises à niveau de la maison, et elle commence à 500 € dans le jeu Bucks. Plus la maison est grande, plus elle coûtera cher.

Il existe de nombreuses façons d’obtenir de l’argent dans Roblox Adopt Me, comme se connecter tous les jours. Consultez notre guide pour encore plus de conseils.

Votre maison étant prête, approchez-vous de votre boîte aux lettres à l’extérieur. La boîte aux lettres affichera 3 options:

Changer de maison (1)

Lancer la fête (2)

Verrouiller la porte (3)

Cliquez sur Lancer la fête ou appuyer sur 2. Ensuite, il vous sera demandé de nommer votre groupe et de le décrire à vos invités. Si vous prévoyez d’organiser une soirée à thème, allez-y et donnez-lui un titre intelligent et assurez-vous de bien le décrire, afin que vos invités soient excités! Une fois terminé, appuyez sur Démarrer la fête. Une fois votre fête terminée, vous devez attendre 10 minutes pour en lancer une autre.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire. Organiser une fête invitera tous ceux qui sont actuellement connectés à votre serveur, nous espérons donc que vous avez préparé votre maison pour les festivités!