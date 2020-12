Comment obtenir Zarude dans Pokémon Sword et Pokémon Shield

Avez-vous manqué du pokémon singulier? Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons comment obtenir Zarude pour Pokémon Sword et Pokémon Shield.

Le prochain film Pokémon a un protagoniste clair. Un nouveau pokémon singulier (car celui du légendaire est déjà loin, vraiment). Récemment, il a été distribué par code dans les magasins GAME. Mais comme nous le savons tous, COVID, la fermeture de magasins et d’autres problèmes ont peut-être rendu les choses difficiles pour certains. Mais ne t’inquiète pas, car aujourd’hui on t’explique comment obtenir Zarude si vous ne l’avez pas encore.

Pour cela, nous n’aurons pas à quitter la maison. Il nous suffira de suivre quelques étapes et de les compléter avant le 18 décembre prochain. C’est la date limite pour mettre la main sur le pokémon et rejoindre notre liste de Pokemon Sword ou Pokemon Shield.

Pour cela, nous devrons être partenaires du Club des entraîneurs Pokémon. Nous pouvons le faire depuis la page officielle Pokémon. Ensuite, nous devrons nous abonner à la newsletter et accepter de recevoir des emails et des notifications par email. Nous pouvons terminer cette étape d’ici.

Si nous faisons cela, en plus d’avoir plus de courriels dans notre boîte de réception, nous recevrons tout au long de janvier 2021 un e-mail avec un code pour supprimer les jeux Nintendo Switch. Nous devrons l’introduire dans Pokémon Sword ou Pokémon Shield et nous recevrons notre bien-aimé Zarude.

Êtes-vous prêt à avoir plus de spam dans votre boîte de réception? Comment obtenir Zarude vous convient? Est-ce assez mignon pour être ajouté à votre équipe? Eh bien, vous devrez répondre à ces questions et à d’autres. Nous agissons uniquement en tant que courriers. Et en passant, nous vous rappelons qu’il y a un événement en cours dans Pokémon GO également à l’occasion de la première du film. Qu’on ne dise pas qu’ils ne font pas le possible et l’impossible parce que nous découvrons qu’il y en a un nouveau sur le point de sortir en salles.