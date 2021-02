Une légende de pirate dans Mer des voleurs est quelqu’un qui a fait le travail et la mouture pour accéder à la société de négoce Fortune Athena. La condition de base pour atteindre le statut de légende pirate est d’atteindre le niveau 50 dans trois sociétés de négoce et d’acheter les éloges qui leur sont associés.

Comment obtenir une légende de pirate dans Sea of ​​Thieves

C’est un excellent titre à avoir, car il donne accès à des fonctionnalités supplémentaires utiles dans le jeu. Vous débloquerez de nombreuses distinctions légendaires, des cosmétiques légendaires et fantômes, le Shanty of Legends et Athena’s Fortune Hideout. Bien que l’obtention du titre Pirate Legend soit principalement une question de prestige, Athena’s Fortune Hideout peut être un excellent endroit pour camper et trouver de nouvelles quêtes!

Vous trouverez ci-dessous les sociétés commerciales du jeu. Rappelles toi, il vous suffit d’atteindre le niveau 50 dans trois entreprises, pas tous!

Les collectionneurs d’or

L’Ordre des âmes

L’Alliance marchande

Les os de la faucheuse

L’appel du chasseur

Les rats de cale

Les Sea Dogs

Gagner le titre

Lorsque vous avez fait passer au moins trois sociétés de trading au niveau 50, parlez à L’étranger mystérieux aux tavernes de l’avant-poste. Il vous décernera le titre de Légende pirate et vous donner accès à tout le contenu supplémentaire qui l’accompagne! Si vous avez du mal à trouver The Mysterious Stranger, cherchez dans les tavernes de l’avant-poste le PNJ qui ressemble à celui illustré ci-dessus.

En relation: Où vendre un crâne de prime méchant dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Mise à niveau

La meilleure façon de monter de niveau dans ces entreprises est de vous inscrire en tant qu’émissaire d’une société commerciale de votre choix chaque fois que vous entrez sur un serveur. Nous vous recommandons de choisir trois entreprises, puis de vous concentrer sur leur mise à niveau une à la fois. Chaque fois que vous quittez un serveur, votre valeur d’émissaire se réinitialise et vous devez rétablir votre position auprès d’eux. Cela signifie que le moyen le plus rapide de monter de niveau est essentiellement un effet boule de neige. Plus vous en faites pour eux en une seule séance, plus vos actions seront précieuses.

Les meilleures sociétés de trading à utiliser

Les sociétés de commerce du jeu semblent être centrées sur de nombreux styles de jeu différents. Cependant, si vous cherchez à monter rapidement de niveau sans trop de risques, votre meilleur pari est d’utiliser les sociétés de trading les plus facilement accessibles. L’Ordre des âmes, les Gold Hoarders et les Bilge Rats ont des représentants sur chaque avant-poste et sont généralement considérées comme les sociétés de négoce les plus faciles à broyer, car vous trouverez leurs objets de valeur à chaque voyage et objectif du jeu. Même si The Merchant Alliance est également présente sur chaque avant-poste, nous vous recommandons de passer au niveau supérieur avec The Bilge Rats, car ils achèteront la plupart des objets de valeur que vous pourrez trouver lors de vos voyages.

Les rats de cale

Si vous vous trouvez sur le point d’atteindre le niveau 50 dans une société de négoce mais que vous ne voulez plus faire de broyage, The Bilge Rats peut vous aider! Lorsque vous parlez à Larinna (dans n’importe quelle taverne Outpost), elle offre la possibilité d’acheter un niveau pour l’une des sociétés de négoce pour 30 doublons. Les doublons sont une monnaie dans le jeu qui est plus rare que l’or, alors ne les gaspillez pas!

Avez-vous besoin de trouver les balises pour terminer une quête? Consultez notre guide de tous les emplacements de balises!