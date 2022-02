Comment obtenir une image de profil personnalisée pour Netflix

Les goûts de Disney Plus et NOW abritent également des téléspectateurs avides, donc non seulement Netflix doit rivaliser en termes de contenu, mais ils doivent également les battre sur l’esthétique. Bien qu’il ne soit pas clair si ou quand la refonte du géant du streaming sera déployée pour tous les clients, les fans peuvent toujours personnaliser leur image d’affichage maintenant. Alors, comment obtenir une photo de profil personnalisée pour Netflix ?