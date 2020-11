Comment obtenir une étoile du Nether dans Minecraft

Il existe de nombreux objets rares dans Minecraft qui nécessitent de la patience et de la volonté pour être finalement obtenus. Mais les récompenses et les sentiments de fierté font toujours que le défi en vaut la peine! Un élément Minecraft particulièrement difficile à obtenir est l’étoile du Néant.

L’étoile du Néant est particulièrement rare car c’est l’un des deux seuls objets qui ne peuvent être récupérés que chez un boss de Minecraft. Les étoiles du Néant ne peuvent pas non plus être fabriquées, alors comment en obtenir une? Ce guide vous montrera comment, en plus de quoi, une étoile du Néant peut être utilisée.

Comment obtenir une étoile du Néant

La seule façon d’obtenir une étoile du Néant est d’invoquer et de vaincre un Wither. Le Wither est une puissante foule de boss volants qui détruit tout ce qui est en vue.

Afin de combattre ce boss, le Wither doit être invoqué en construisant une forme en «T» à partir de Sable de l’âme et placer 3 crânes squelettes Wither au sommet du Soul Sand. Cela vous fera voyager dans une forteresse du Nether à l’intérieur du Nether pour combattre les squelettes Wither et rassembler tout le matériel nécessaire. Après avoir vaincu le boss Wither, il laissera tomber l’étoile du Néant.

Ce n’est pas un voyage facile pour obtenir une étoile du Néant, mais c’est celui qui en vaut la peine.

Comment utiliser une étoile du Néant

L’étoile du Néant peut être utilisée pour la décoration. Il peut être placé dans un cadre et accroché comme un trophée que les autres joueurs pourront admirer. Mais… je suppose que ce n’est pas la raison pour laquelle vous avez fait tout votre possible pour en obtenir un. Du moins, pas votre première Nether Star.

Les étoiles du Néant sont l’ingrédient principal des balises – un objet qui émet de la lumière et fournit aux joueurs dans un grand rayon de puissants buffs de statut. Les balises sont placées au sommet des pyramides de blocs de fer, d’or, de diamant ou d’émeraude et sont un spectacle à voir. Plus vous construisez la pyramide, plus le rayon de ces effets de statut de la balise reste intact. C’est un objet très précieux à avoir autour des zones régulièrement fréquentes.