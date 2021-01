Pour ceux d’entre nous qui ne connaissent pas trop bien la clé cendrée, c’est un objet précieux qui est utilisé pour ouvrir les coffres cendrés afin que vous puissiez obtenir le butin à l’intérieur. Le plus souvent, ce butin vaut plus que ce que vous trouverez que vous ayez déjà un coffre ou que vous recherchiez d’abord une clé, nous avons préparé ce guide pour vous aider.

Comment obtenir une clé cendrée dans Sea of ​​Thieves

La clé Ashen est rare mais pas du tout exotique. Si vous aimez combattre les squelettes de boss lorsque vous les repérez sur les îles, vous rencontrerez probablement une instruction de maintien pour en trouver une. En fait, c’est la première option de notre liste de façons de trouver ces étranges clés!

Option 1: maîtres clés cendrés

C’est l’option la plus fréquemment utilisée pour trouver une clé Ashen. Le maître clé cendré, un squelette plus résistant que d’habitude, fidèle à son nom, apparaîtra périodiquement sur des îles aléatoires. Ils déposent toujours une carte qui mène à un emplacement de clé cendrée enterré. L’île sur la carte est toujours la même île où vous avez trouvé le maître des clés, vous n’avez donc pas à aller loin pour le trouver. En creusant à l’emplacement approximatif du X sur la carte, un coffre contenant la clé sortira du sable.

Option deux: pêche

C’est une circonstance incroyablement rare. En tant que tel, il n’est pas recommandé comme option pour rechercher une clé Ashen. Lorsque vous pêchez sans appât, il y a de très faibles chances que vous puissiez attraper une clé cendrée. Si vous voulez occuper votre temps en naviguant sur l’océan bleu, laissez tomber une ligne dans l’océan pour voir ce que vous attrapez! En plus d’ajouter une belle chose à célébrer à votre journée, vous feriez mieux de trouver les clés d’une autre manière.

Troisième option: flottes squelettes

La flotte squelette est un événement difficile qui engendre trois vagues de navires squelettes à vaincre. Après avoir vaincu le vaisseau du capitaine lors de la dernière vague, deux clés cendrées seront votre récompense à saisir avec tous les barils et bibelots qui flottent depuis les navires détruits. Ce n’est pas un moyen efficace d’arracher ces clés en raison de la difficulté et du temps que cela prend.

Option quatre: Voyage de cachette de clés cendrées

Vous pouvez en acheter un sur le Marché noir pour 99 doublons. Comme pour certaines des options précédentes, si vous cherchez à obtenir plusieurs clés, ce n’est pas une option efficace. Les doublons ne sont pas vraiment courants et vous aurez besoin de 99 doublons de plus d’une clé cendrée. Cependant, si vous avez les doublons supplémentaires, c’est certainement le moyen le plus rapide de trouver une clé!

Ce sont actuellement les seuls moyens d’obtenir la clé Ashen Mer des voleurs. Lorsqu’elles sont associées à des coffres Ashen, ces clés peuvent conduire à un bon trésor à vendre, surtout si vous savez qui sont les meilleurs acheteurs! Lancez-vous contre ces maîtres clés et revenez avec un butin de pirate!

