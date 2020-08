Comment obtenir plus d’abonnés et développer votre chaîne Youtube en 2020?

2020 est l’année d’Internet! Tout le monde a un appareil avec un accès Internet. De plus, le monde fonctionne principalement en ligne aujourd’hui.

Cette année, vos chances d’être trouvé sur YouTube ont augmenté. Mais la concurrence aussi. Maintenant, presque tout le monde crée du contenu en ligne, principalement pour passer le temps de manière plus créative.

Cela pourrait même vous donner envie de vous compter hors de la concurrence et de croire que le classement élevé sur YouTube est assez difficile. Cependant, ce n’est pas vrai. Toutes les chaînes YouTube n’ont pas de stratégie. C’est là que les classements s’enfoncent. Si vous voulez être un succès YouTuber, vous devez avoir une stratégie de marketing solide avec un bon éditeur de vidéo YouTube.

Conseils pour développer votre chaîne YouTube en 2020

Voici comment faire passer votre chaîne de zéro à des milliers, puis à des millions:

1. Jouez correctement au jeu des mots-clés

Les mots-clés déterminent les classements de recherche. Si vous utilisez correctement vos mots clés, ils peuvent vous amener en haut des résultats de recherche. Si vous ne les utilisez pas, vous serez caché parmi les autres. Vous vous demandez comment trouver les bons mots clés? C’est simple!

je. Tout d’abord, sélectionnez un “mot-clé de base” ou une idée générale et générale de l’objet de votre vidéo.

Par exemple, si vous faites un tutoriel de maquillage, les mots-clés généraux seront:

Tutoriels de maquillage

Apprendre le maquillage

Maquillage de fête

Maquillage de tous les jours

ii. L’étape suivante consiste à rendre les mots-clés plus spécifiques à votre genre. Tapez le mot-clé “Seed” dans la barre de recherche YouTube. Une liste de recherches suggérées apparaîtra. Cela vous donne les mots-clés à longue traîne ou les mots-clés les plus recherchés. Vous pouvez choisir parmi ces mots clés. Sinon, pour éviter une concurrence accrue, vous pouvez rechercher des mots clés similaires sur des outils en ligne tels que Google Keyword Tool.

2. Téléchargement fréquent de vidéos de qualité

Les sujets préférés de votre public changeront chaque jour. Par conséquent, vous devez télécharger des vidéos fréquemment et vous occuper du sujet que vous choisissez.

Une régularité dans la publication de vidéos aide à garder vos abonnés engagés. Pourtant, publier juste pour le plaisir vous coûtera beaucoup plus cher qu’une publication différée. Gardez ces points à l’esprit:

Le contenu de votre chaîne doit suivre une niche.

Le sujet que vous choisissez doit être frais. Les sujets périmés ou déjà disponibles n’intéresseront pas les abonnés.

Le contenu doit être de haute qualité pour les téléspectateurs.

Définissez un modèle de publication pour éviter de longues pauses entre les publications. Par exemple, publiez tous les lundis à 19 h. De cette façon, même si vous manquez la date limite d’un jour, votre modèle de publication n’est pas perturbé.

Vous devez savoir comment éditer des vidéos pour YouTube pour rendre le contenu visuellement agréable.

3. Optimisation du temps de visionnage

En tant que YouTuber, votre objectif est de garder votre spectateur collé à la vidéo le plus longtemps possible. Plus le spectateur reste longtemps sur votre vidéo, meilleure est la durée de visionnage. Pourquoi le temps de visionnage est-il important? YouTube classe les vidéos en fonction de leur durée de visionnage. Plus le temps de visionnage est long, meilleur est le classement!

La durée de visionnage n’est rien d’autre que les minutes de visionnage cumulées d’une vidéo. Plus les gens restent longtemps sur votre vidéo, plus votre classement sera élevé. Cela n’a rien à voir avec la durée totale de la vidéo. Ce critère reste le même pour les classements vidéo uniques et le classement des chaînes.

Le mythe commun est que vous devez télécharger des vidéos plus courtes, jusqu’à 5 minutes seulement. C’est vrai dans une certaine mesure. Les vidéos plus courtes nécessitent une durée d’attention plus courte. Par conséquent, ils sont davantage surveillés. Cependant, les gens sont prêts à regarder des vidéos plus longues s’ils apprécient le contenu.

L’astuce est simple. Une vidéo de 10 minutes regardée pendant 5 minutes obtient la même durée de visionnage qu’une vidéo de 5 minutes regardée pendant 5 minutes. Il est donc préférable de créer des vidéos plus longues et riches en valeur. De cette façon, si vos spectateurs regardent l’intégralité de la vidéo, votre durée totale de visionnage est automatiquement plus élevée.

Un créateur de outro peut également faire une différence positive dans la durée de visionnage vidéo. Aussi, ne peluchez pas l’introduction. Les 15 premières secondes de votre vidéo déterminent la durée de séjour du spectateur.

4. Utilisation Balises et descriptions vidéo appropriées

En tant que créateur de contenu, vous vous concentrez entièrement sur la qualité du contenu et des mots-clés. Ainsi, vous passez parfois à côté des détails les plus fins. Optimisation des moteurs de recherche (SEO) n’est un secret pour personne. Le classement SEO, les balises YouTube et les descriptions de vidéos sont tout ce sur quoi vous devez vous concentrer pour augmenter votre nombre d’abonnés.

Pour optimiser les balises, votre priorité doit être les mots-clés cibles suivis des balises qui décrivent votre sujet et ne sont pas dans les mots-clés. Après cela, vous pouvez utiliser des balises qui décrivent le créneau général ou le secteur auquel appartient votre vidéo. Si vous souhaitez ajouter plus de balises, ce qui est une bonne chose, ajoutez les versions longue traîne du mot-clé de départ à partir des suggestions YouTube.

Alors, qu’est-ce qui qualifie une «bonne description vidéo»? Une description longue et riche en mots clés! Même YouTube le recommande officiellement.

5. Utiliser des miniatures accrocheuses

Une vignette est une introduction à votre vidéo avant même que le spectateur n’ouvre le lien! Alors, il doit parler de lui-même! Statistiquement, les miniatures personnalisées obtiennent de meilleurs résultats. comment pouvez-vous faire en sorte que vos miniatures personnalisées se démarquent des autres:

Évitez les couleurs de YouTube. Cela signifie qu’aucun rouge, noir ou blanc ne doit être utilisé pour la vignette. Utilisez beaucoup de contraste. Laissez les couleurs s’affronter. Le texte sur la vignette doit ressortir. Pour cela, vous pouvez utiliser des zones de texte avec un contour coloré.

Conclusion

Youtube est un endroit très compétitif en 2020. Pour développer votre base d’abonnés, utilisez les conseils de cet article. Il faudra du temps pour que votre chaîne YouTube se développe. Cependant, avoir une bonne stratégie et de la patience vous aidera à prendre une longueur d’avance.