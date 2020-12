Comment obtenir les skins Black Panther et Captain Marvel sur Fortnite

Un nouveau super-héros fait son entrée dans Fortnite. C’est à propos de Panthère noire, Le personnage de Marvel est revenu sous les feux de la rampe du grand public avec le film 2018 du même nom, mettant en vedette le regretté Chadwick Boseman. De retour à la bataille royale d’Epic Games, Black Panther n’est pas le seul personnage sur le thème des super-héros: il y en a aussi Capitaine Marvel et Taskmaster. Les trois font partie du package Marvel: royauté et guerriers. Voici tous les détails du nouveau bundle, tirés du blog officiel d’Epic Games:

Panthère noire

Costume de panthère noire avec le style Kinetically Loaded

Dagues en Vibranium à double pioche

Deltaplane Wakanda Sky Rider

Cape décorative du roi avec la variante de style à charge cinétique

Capitaine Marvel

Costume de capitaine Marvel avec la variante de style amélioré

Bâton de pioche alpha

Deltaplane La puissance de Mar-Vell

Dos décoratif Kree avec le style amélioré

Tyran

Costume de Taskmaster

Bouclier Shapeshifter décoratif à l’arrière

Épée Pioche de l’imitateur

Vous pouvez acheter le pack Marvel: Royalty and Warriors pour le prix de 24,99 euros. L’arrivée de Black Panther à Fortnite était dans les airs suite à l’événement chronométré annoncé hier 21 décembre par Epic Games. Cet événement vous permet de l’obtenir gratuitement l’émote Wakanda, la salutation est devenue emblématique, surtout après la sortie du film Marvel susmentionné. En général, en plus de Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster, le monde de Fornite s’enrichit depuis plusieurs semaines de personnages de combat, issus d’autres imaginaires pop. Ceci est lié au concept de la saison 5 du chapitre 2, Zero Point, qui voit l’arrivée de différents héros d’autant de réalités différentes, venues en aide aux habitants de l’île. Avec le Battle Pass, vous pouvez incarner le Mandalorian accompagné de Baby Yoda, tiré de la série télévisée à succès The Mandalorian. Ensuite, il y a Kratos, héros de God of War tiré du jeu vidéo exclusif PlayStation; Master Chief, symbole de Halo, une célèbre série de jeux vidéo Xbox; enfin Daryl Dixon et Michonne, de la série télévisée post-apocalyptique The Walking Dead.