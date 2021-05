Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment obtenir les clés de Poséidon.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment obtenir les clés de Poséidon.

Dans le cinquième biome, nous ne trouverons pas de boss final à utiliser, mais nous devrons obtenir trois clés qui, bien sûr, se retrouvent après avoir surmonté trois domaines compliqués qui nous feront transpirer la goutte de graisse, peut-être même plus qu’un boss final. .

La première de ces zones sera une zone de confinement, où nous devons survivre à trois vagues d’ennemis, la dernière étant, évidemment la dernière vague sera la plus compliquée. Pour le reste, ce n’est pas excessivement difficile, il suffit de se déplacer rapidement dans la pièce, de bien gérer les cures qui se trouvent dans la région et de ne pas trop risquer.

Le deuxième domaine, à la fin, nous ferons face à un sectionné d’une taille considérable. Les attaques sont similaires à celles des autres coupées, mais beaucoup plus fortes. Cela créera des vagues violettes que nous ne pouvons pas traverser, alors soyez prudent. Ce combat est un peu plus compliqué, alors ne désespérez pas.

Enfin, dans la dernière zone, nous ferons face à un autre sectionné dans une zone circulaire. Le même qu’avant, il s’agit d’un combat d’usure dans lequel il faut très bien gérer les cures pour survivre, ce qui peut être difficile après deux autres affrontements compliqués.

