Comment obtenir l’épée d’agilité dans RoBeats!

Le battage médiatique de RB Battles se réchauffe, car maintenant vous pouvez entrer dans certains jeux de Roblox et, espérons-le, trouver un moyen d’attraper une épée! L’une d’elles est l’épée d’agilité, qui se trouve dans le jeu RoBeats! qui est similaire à des choses comme Guitar Hero et Dance, Dance, Revolution. C’est un jeu de rythme, qui vous fait essayer de frapper les bonnes touches avec le rythme de la chanson que vous avez choisie. Cela peut être un jeu assez intense, donc si vous cherchez quelque chose d’un peu plus difficile, alors ceci pourrait être une bonne à essayer.

Bien que le jeu lui-même soit assez amusant, vous pouvez également obtenir une épée dans le jeu! La première étape pour l’obtenir consiste à se rendre dans la boutique DANCE R-VOLUTION avec la Dance Machine et à saisir les touches suivantes:

Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A

Appuyez dessus sur votre clavier pendant que vous êtes à l’intérieur de la boutique de danse et vous recevrez le Godlike [RBBattles Exclusive] Danse. Une fois que vous avez terminé cette partie, vous êtes maintenant sur la partie la plus difficile si vous n’avez pas de VIP. Vous devrez jouer trois chansons différentes dans le jeu. Malheureusement, si vous n’avez jamais joué au jeu auparavant, vous n’y aurez pas accès. Cependant, vous pouvez espérer que quelqu’un organisera un match avec la chanson dont vous avez besoin et que vous pourrez rejoindre son jeu pour y jouer. Si vous avez VIP dans le jeu, vous aurez toutes les chansons disponibles. Voici un aperçu des quatre chansons dont vous aurez besoin pour jouer:

Hymne Roblox (« Ici nous allons »)

Rave de crabe

Flétrir

Monday Night Monsters (Hard) (DOIT ÊTRE L’OPTION NIVEAU 14!)

Appuyez sur le gros bouton Lecture en haut à droite de l’écran, puis accédez à l’option Lecture en cours. Ajoutez le mot « Roblox » au filtre de nom sur le côté gauche et espérez que quelqu’un d’autre y joue. Sinon, vous devrez simplement attendre que quelqu’un le fasse. Vous pouvez demander à quelqu’un de le faire dans le chat, mais j’ai trouvé que c’était assez rare. Continuez à appuyer sur le bouton de retour, puis sur le bouton de lecture pour actualiser la liste. Une fois que vous entrez dans un jeu, vous pouvez essayer de le jouer ou simplement AFK jusqu’à ce que la chanson soit terminée. Une fois que vous avez terminé la première chanson, vous recevrez le message suivant dans le chat:

« Vous avez l’impression qu’une séquence d’événements cachés a été mise en mouvement … »

Cela signifie que vous avez terminé la première chanson et que vous pouvez passer à la suivante. Vous devrez maintenant trouver un jeu avec la chanson Crab Rave. Faites la même chose qu’avant et espérez trouver quelqu’un qui hébergera un jeu avec. Rejoignez le jeu et jouez à travers la chanson et vous recevrez ce message:

« Vous vous sentez comme si vous vous rapprochez de votre destination … »

Trouvez maintenant un jeu avec quelqu’un qui joue la chanson Wither, et terminez-le pour recevoir ce message:

«Vous vous sentez sur le point de faire une grande découverte…»

Trouvez un jeu avec Monday Night Monsters, assurez-vous simplement que c’est l’option de niveau 14. Une fois la chanson terminée, vous recevrez ce message:

« Vous avez l’impression qu’un grand secret a été révélé. Mais où? Regardez autour de vous! Mais vous devrez ÉQUIPER quelque chose! »

Une fois que vous avez reçu ce message, vous devrez maintenant vous rendre dans la boutique d’équipement. Vous devrez acheter l’épée Oni, soit 200 pièces. Vous pouvez gagner ces pièces en jouant au jeu, vous devrez peut-être les broyer un peu. Prenez cette épée et assurez-vous de l’équiper!

Une fois que vous avez équipé l’épée, dirigez-vous vers le grand bâtiment bleu de Compete et cherchez l’ascenseur au milieu. Vous devriez voir une icône RB Battles sur laquelle vous pouvez cliquer. Si vous ne voyez pas l’icône, vous devrez rejouer la dernière chanson. Il est apparemment assez bogué, vous devrez peut-être le faire plusieurs fois! Une fois que vous avez cliqué sur cette icône, vous serez emmené dans l’ascenseur où vous pourrez obtenir l’épée!

C’est un peu compliqué, alors regardez la vidéo de DeeterPlays sur la façon de l’obtenir si vous êtes confus!