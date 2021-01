Comment obtenir le skin Predator GRATUITEMENT

La saison 5 du chapitre 2 de Fortnite nous a fait une surprise. Nous vous montrons comment obtenir le skin Predator.

Predator ou Predator, est le skin gratuit que nous pouvons obtenir dans cette saison 5 du chapitre 2 de Fortnite: Battle Royale. L’étranger qui a mis El Chuache sur les cordes est sur la carte. Nous vous montrons son emplacement et les missions que nous devons faire pour avoir le skin Predator dans Fortnite.

Pour avoir le skin Predator dans Fortnite, nous devons terminer les missions de chasseur. Selon HECSPERTO, package et nintendero Rubén Martínez, voici la liste des missions que nous devons accomplir:

-Trouver une capsule mystérieuse (0/1)

-Parler au chef de la viande, au prêtre et au mannequin d’essai (0/3)

-Recueillir des kits (0/3)

-Rassemblez des armes de rareté légendaire ou supérieure (0/1)

-Vaincre Predator (0/1)

-Compléter un contrat en tant que prédateur (0/1)

-Visitez l’appartement de Predator dans Hunter’s House en tant que Predator (0/1)

Passez 30 secondes à moins de 10 m ou moins d’un joueur en tant que prédateur (0/30)

-Dégâts avec la technologie de chaleur active comme Predator (0/100)

Trouvez une capsule mystère

Cette mission est assez simple. Ce que vous devez faire est d’aller à Sneaky Fiefdom. Là, en plus de la capsule, vous trouverez le prédateur rôdant. Si vous n’êtes pas près de votre navire, vous êtes toujours dans la ville voisine. Soyez très prudent avec lui, car il a beaucoup de vie, il attaque au corps à corps et il est invisible. Vous saurez que le Predator est à proximité à cause de la musique. Il est également invisible.

Une fois le prédateur éliminé, nous aurons sa peau dans Fortnite, mais pour terminer tout ce qu’il faut à 100%, nous devrons terminer chaque mission de chasseur. ATTENTION! Mieux vaut opter pour Predator dans les équipes. Si l’un de nos membres tue le prédateur à Fortnite, nous aurons toujours la peau. De plus, le Predator apparaît en mode Battle Royale seul, en duos, trios et escouades. En mode Escarmouche, je suis allé voir si je pouvais le trouver et il n’était pas là.

Parlez avec le chef de la viande, le prêtre et le mannequin d’essai

Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer au mode Melee pour parler à ces personnages. Chef de viande Je l’ai trouvé à plusieurs endroits. L’un d’eux est le restaurant de hamburgers et à Cliffs Arenosos. Dans Cliffs, il vaut mieux y aller car vous trouverez également Cura, un autre personnage qui a besoin de lui parler. Sur la carte, tout PNJ avec lequel il est possible d’interagir est marqué par une « bulle de dialogue » comique.

Le mannequin de test pour sa part est plus élaboré. Il est situé dans Pleasant Park et Apelmazados Cars. C’est drôle mais les fois où je suis allé chez Apelmazados Automobiles, je n’étais pas là, mais à Pleasant Park j’étais.

Rassemblez les armoires à pharmacie

Le nom le dit déjà. Vous n’avez besoin de collecter des Medkits qu’en une seule partie. Cela peut être fait dans n’importe quel mode de jeu.

Terminez un contrat en tant que prédateur

Il vous suffit d’aller voir un PNJ et d’accepter un contrat. Une fois terminée, nous aurons terminé la mission. Très important d’aller avec la peau de prédateur. Nous pouvons accepter la mission en escouades et la compléter ainsi plus facilement.

Visitez l’appartement de Predator dans Hunter’s House en tant que Predator

Avec le skin Predator, nous sommes allés à la maison du chasseur. Une fois terminée, la mission sera terminée.

Passez 30 secondes à moins de 10 m ou moins d’un joueur en tant que prédateur

Cette mission, j’ai terminé en jouant le mode escarmouche. Avec le skin Predator, nous ne devons rester que 30 secondes avec un autre joueur. Les secondes s’accumulent, alors ne vous inquiétez pas si elles vous tuent.

Infligez des dégâts avec la technologie thermique active.

C’est la mission la plus élaborée. Avec la peau de prédateur, nous devrons obtenir un poisson qui nous offre une vision nocturne. Une fois que nous sommes au combat, nous mangerons le poisson. Notre point de vue changera et nous verrons tout différemment. Ici, nous devrons faire 100 dégâts pour terminer la mission.