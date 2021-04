Comment obtenir le skin Neymar Jr gratuitement dans Fortnite

Le 27 avril, le skin Neymar Jr arrive gratuitement sur Fortnite. Voulez-vous savoir comment l’obtenir? Nous vous montrons la liste des missions.

Demain, mardi 27 avril, la peau du footballeur du PSG, Neymar Jr, sera à Fortnite. Le joueur brésilien sera la peau qu’Epic Games offrira avec la passe de combat.

Pour débloquer Neymar dans Fortnite, nous devons d’abord acheter le Battle Pass. Le 27 avril, de nouvelles missions apparaîtront que nous devrons compléter si nous voulons, en plus de la peau du joueur, tous les objets, gestes et autres. Certaines missions ont été chantées comme telles, comme marquer un but dans le but.

Ce sera amusant de voir beaucoup de gens essayer de relever ce défi sans avoir à se tuer d’abord en bataille royale ou en mode mêlée. Ci-dessous vous avez la liste des missions.

Parlez à un joueur de football sur l’île: Débloquez l’emote Ballon de football et une bannière Neymar Jr.

Terminez 3 missions de joueur de football sur l'île: Déverrouillez l'écran de chargement des fissures de Neymar Jr.

Terminez 5 missions de joueur de football sur l'île: Débloquez le skin Neymar Jr.

Frappez le ballon de football à une distance de 500 mètres comme Neymar Jr: Débloquez le sac à dos Joia Trophy.

Marquer un but avec le ballon de foot comme Neymar Jr: Débloquez la pioche Jaguar Strike.

Éliminez 3 adversaires avec Neymar Jr: Déverrouillez le geste Shhh. C'est un geste de Neymar qui le transforme dans sa forme la plus primitive.

Tout ce que nous obtenons après avoir terminé les missions de Neymar jr dans Fortnite: